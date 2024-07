Previsioni Meteo Ravenna: tutti i dettagli per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ravenna indicano una settimana all’insegna del caldo e del sole. Le temperature si manterranno elevate, con cieli prevalentemente sereni e solo qualche nuvola di passaggio. I venti saranno leggeri e le condizioni atmosferiche stabili. L’umidità sarà moderata, con valori che variano leggermente nei diversi momenti della giornata. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti, ma al momento si prospetta una fase di bel tempo nella città romagnola.

Lunedì 15 Luglio

Notte: Durante la notte a Ravenna, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 43%. Le temperature si manterranno intorno ai 23,5°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest a 6,6km/h. L’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1014hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo coperto al 95%, con temperature che saliranno fino a 29,7°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 8,5km/h, mentre l’umidità sarà del 45%. La pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i 31,9°C, con venti provenienti da Est – Nord Est a 14,9km/h. L’umidità sarà del 43% e la pressione atmosferica si manterrà costante sui 1012hPa.

Sera: In serata il cielo rimarrà sereno al 0%, con temperature che si attesteranno intorno ai 25,7°C. Il vento sarà debole, proveniente da Sud – Sud Est a 8,1km/h. L’umidità salirà al 65% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Martedì 16 Luglio

Notte: Durante la notte successiva, il cielo sarà sereno al 0% con temperature intorno ai 24,1°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 6,3km/h. L’umidità sarà del 64% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1011hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno al 0%, con temperature che raggiungeranno i 29,9°C. Il vento sarà debole, proveniente da Nord Ovest a 9,1km/h. L’umidità sarà del 46% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo presenterà poche nuvole al 22%, con temperature massime che toccheranno i 32,3°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 12,5km/h. L’umidità sarà del 39% e la pressione atmosferica si manterrà costante sui 1011hPa.

Sera: In serata, il cielo sarà sereno al 0%, con temperature che si manterranno intorno ai 26,9°C. Il vento sarà debole, proveniente da Est – Sud Est a 4,1km/h. L’umidità salirà al 64% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Mercoledì 17 Luglio

Notte: Durante la notte a Ravenna, il cielo sarà sereno al 0% con temperature intorno ai 24,7°C. Il vento soffierà da Ovest a 8,3km/h. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1013hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno al 0%, con temperature che saliranno fino a 29,7°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 7,7km/h, mentre l’umidità sarà del 54%. La pressione atmosferica si attesterà sui 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo presenterà poche nuvole al 13%, con temperature massime che toccheranno i 32,6°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a 13,7km/h. L’umidità sarà del 48% e la pressione atmosferica si manterrà costante sui 1014hPa.

Sera: In serata, il cielo sarà sereno al 0%, con temperature che si manterranno intorno ai 26,9°C. Il vento sarà debole, proveniente da Sud Est a 4,1km/h. L’umidità salirà al 66% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Giovedì 18 Luglio

Le previsioni per Giovedì 18 Luglio a Ravenna indicano un cielo sereno al 0% durante tutta la giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 29,2°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest a 11,3km/h. L’umidità sarà del 55% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1016hPa.

In base ai dati meteo forniti, i prossimi giorni a Ravenna si prevedono caldi e soleggiati, con temperature in aumento e cieli per lo più sereni. Sono previsti venti leggeri e stabilità delle condizioni atmosferiche. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

