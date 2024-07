Previsioni Meteo Reggio Emilia: tutti i dettagli per domani lunedì 15 luglio

MeteoWeb

Lunedì 15 Luglio a Reggio Emilia, le condizioni meteo si preannunciano stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento durante la mattina e raggiungeranno valori elevati nel pomeriggio, con un caldo intenso che caratterizzerà la giornata.

Nel dettaglio, al risveglio la città sarà avvolta da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa pari al 5%. Le temperature si attesteranno intorno ai 23,6°C alle 06:00, per poi salire gradualmente durante la mattinata.

Nel corso della mattina, il cielo resterà sereno e la copertura nuvolosa si manterrà bassa, intorno all’1%. Le temperature saliranno fino a toccare i 31,1°C alle 11:00, con una percezione di caldo che si farà sentire.

Nel primo pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Reggio Emilia, senza la presenza di nuvole nel cielo. Le temperature massime si attesteranno sui 33,3°C alle 14:00, con un caldo intenso che accompagnerà il pomeriggio.

Anche nel tardo pomeriggio e in serata, il meteo non presenterà variazioni significative: il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno elevate, attorno ai 31,3°C alle 17:00 e ai 24,6°C alle 22:00.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 15 Luglio a Reggio Emilia indicano una giornata caratterizzata da sole e caldo, con temperature in netto aumento nel corso della mattinata e del primo pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari, specialmente nelle ore centrali della giornata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 15 Luglio a Reggio Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +22° perc. +22° Assenti 4.9 OSO max 6 Libeccio 69 % 1013 hPa 3 cielo sereno +20.9° perc. +20.8° Assenti 3.9 O max 4.9 Ponente 69 % 1013 hPa 6 cielo sereno +23.6° perc. +23.7° Assenti 2.2 NO max 2.9 Maestrale 61 % 1014 hPa 9 cielo sereno +28.5° perc. +29.1° Assenti 6.2 N max 5.6 Tramontana 50 % 1014 hPa 12 cielo sereno +32.1° perc. +32.6° Assenti 10 NNE max 9.4 Grecale 41 % 1013 hPa 15 cielo sereno +33.1° perc. +33.9° Assenti 13.9 N max 10.9 Tramontana 40 % 1011 hPa 18 cielo sereno +29.5° perc. +31.2° Assenti 7.9 N max 10 Tramontana 56 % 1011 hPa 21 cielo sereno +25.3° perc. +25.7° Assenti 4.3 O max 5.5 Ponente 71 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 20:58

