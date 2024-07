Previsioni Meteo Reggio Emilia: tutti i dettagli per domani venerdì 12 luglio

MeteoWeb

Venerdì 12 Luglio a Reggio Emilia si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le condizioni meteo saranno caratterizzate da una copertura nuvolosa che varierà tra lo 0% e il 15%, con temperature che oscilleranno tra i +23°C e i +35°C. La temperatura percepita sarà leggermente superiore alla temperatura effettiva, garantendo una sensazione di caldo durante l’arco della giornata.

Le previsioni del tempo per Venerdì 12 Luglio a Reggio Emilia prevedono una leggera brezza che soffierà da Ovest – Sud Ovest, con velocità del vento che si attesteranno intorno ai 4km/h – 11km/h. Le raffiche di vento saranno presenti solo in alcune fasce orarie, con intensità che non supererà i 5,6km/h – 18,4km/h.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature aumenteranno gradualmente, partendo da +24,4°C alle prime ore del mattino fino a raggiungere i +33,5°C a mezzogiorno. La brezza leggera proveniente da Ovest accompagnerà le prime ore del giorno, garantendo un inizio di giornata piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole, mentre le temperature raggiungeranno il picco massimo intorno ai +34,4°C. La brezza proveniente da Nord – Nord Ovest aumenterà leggermente di intensità, portando un po’ di sollievo nelle ore più calde.

In serata, il cielo si manterrà sereno con poche nuvole sparse, e le temperature caleranno gradualmente fino a raggiungere i +23°C verso le 23:00. La brezza leggera proveniente da Sud Ovest accompagnerà le ultime ore della giornata, garantendo una serata piacevole e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 12 Luglio a Reggio Emilia indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature estive. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo nei prossimi giorni a Reggio Emilia.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Luglio a Reggio Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.8° perc. +25.2° Assenti 4.1 OSO max 5.1 Libeccio 69 % 1013 hPa 3 cielo sereno +23.5° perc. +23.7° prob. 21 % 3.1 O max 4.6 Ponente 70 % 1012 hPa 6 cielo sereno +25.5° perc. +25.7° prob. 24 % 4.5 O max 5 Ponente 62 % 1012 hPa 9 cielo sereno +29.4° perc. +30.8° prob. 6 % 7.6 NO max 6.2 Maestrale 54 % 1012 hPa 12 cielo sereno +33.5° perc. +35° prob. 3 % 8.6 NNO max 13.5 Maestrale 42 % 1010 hPa 15 cielo sereno +34.2° perc. +35.5° Assenti 9.2 NO max 17.6 Maestrale 39 % 1008 hPa 18 cielo sereno +29.9° perc. +30.6° prob. 2 % 8.1 OSO max 14.7 Libeccio 48 % 1007 hPa 21 cielo sereno +24.3° perc. +24.3° prob. 17 % 8.8 SO max 12.7 Libeccio 58 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 05:46 e tramonta alle ore 21:00

