Previsioni Meteo Rieti: il bollettino per domani sabato 27 luglio

Sabato 27 Luglio a Rieti si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno nelle prime ore del mattino e nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate durante la giornata, con un picco massimo atteso nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, la mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i +34°C verso le ore 10:00. Il vento soffierà da Ovest con intensità variabile, mantenendo comunque condizioni di ventilazione gradevoli.

Nel pomeriggio, invece, si assisterà ad un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno sempre più presenti fino a raggiungere il 68% di copertura verso le ore 16:00. Le temperature caleranno leggermente rispetto alla mattina, attestandosi intorno ai +30°C.

La sera si presenterà con cielo sereno e temperature in diminuzione, con valori che si attesteranno intorno ai +23°C. Il vento proveniente da Est sarà ancora presente, ma con una lieve diminuzione dell’intensità rispetto alle ore centrali della giornata.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Rieti, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature che si manterranno su valori estivi. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22° perc. +21.8° Assenti 5.9 ENE max 5 Grecale 62 % 1016 hPa 3 cielo sereno +21.4° perc. +21.3° Assenti 6.4 ENE max 5.4 Grecale 64 % 1016 hPa 6 cielo sereno +26.8° perc. +27.3° Assenti 3 E max 3.5 Levante 50 % 1016 hPa 9 cielo sereno +33.3° perc. +32.9° Assenti 7.5 O max 4.9 Ponente 33 % 1016 hPa 12 cielo sereno +34.9° perc. +34.5° Assenti 11.2 O max 10.2 Ponente 30 % 1015 hPa 15 nubi sparse +32.8° perc. +32.3° Assenti 8.5 S max 10.8 Ostro 34 % 1015 hPa 18 nubi sparse +27.6° perc. +27.9° Assenti 5.2 S max 6.2 Ostro 48 % 1017 hPa 21 cielo sereno +23.3° perc. +23.2° Assenti 4.9 ENE max 4.2 Grecale 57 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 05:59 e tramonta alle ore 20:30

