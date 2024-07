Previsioni Meteo Rieti: tutti i dettagli per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Rieti mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si prevedono nubi sparse che potrebbero aumentare in intensità verso sera. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 34°C nel primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una copertura nuvolosa minima, e le temperature si attesteranno intorno ai 20°C. Il vento soffierà prevalentemente da est con intensità variabile, mentre le precipitazioni sono assenti.

Al risveglio, il mattino si presenterà con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente dall’est. Le temperature saranno intorno ai 24°C e saliranno gradualmente durante la mattinata, raggiungendo i 31°C verso le ore centrali.

Nel pomeriggio, le nubi sparse inizieranno a comparire nel cielo di Rieti, con una probabilità di pioggia intorno all’8%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 34°C, con una leggera diminuzione verso sera.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma le precipitazioni rimarranno assenti. Le temperature caleranno gradualmente, con valori intorno ai 22°C nelle ore notturne.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Rieti indicano una giornata calda e in parte nuvolosa, con temperature elevate e venti leggeri. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni stabili, con temperature che potrebbero rimanere sopra la media stagionale. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Rieti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Rieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

Umidità Pressione 0 poche nuvole +19.6° perc. +19.8° prob. 31 % 6.7 E max 5.6 Levante 82 % 1012 hPa 3 cielo sereno +19.1° perc. +19.3° Assenti 6.7 ENE max 5.6 Grecale 83 % 1012 hPa 6 cielo sereno +24° perc. +24.1° Assenti 3.7 ENE max 4.8 Grecale 65 % 1012 hPa 9 poche nuvole +31.6° perc. +31.3° Assenti 5.3 O max 4.5 Ponente 38 % 1011 hPa 12 poche nuvole +34.4° perc. +33.3° Assenti 12.3 O max 10.6 Ponente 27 % 1009 hPa 15 nubi sparse +31.7° perc. +31.2° prob. 2 % 13.9 SO max 16.8 Libeccio 36 % 1009 hPa 18 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° prob. 2 % 5.3 SSO max 8.7 Libeccio 55 % 1010 hPa 21 poche nuvole +22.2° perc. +22.3° Assenti 5.9 E max 5 Levante 68 % 1012 hPa

