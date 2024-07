Previsioni Meteo Rimini: tutti i dettagli per domani sabato 20 luglio

MeteoWeb

Sabato 20 Luglio a Rimini si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata.

Durante la notte, ci sarà una leggera pioggia con una copertura nuvolosa del 30-40%. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C.

Al risveglio, la mattina inizierà con piogge leggere e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 60-80%. Le temperature oscilleranno tra i +24°C e i +27°C.

Nel primo pomeriggio, le piogge diminuiranno e le nubi sparse lasceranno spazio a schiarite. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 20-30%, con temperature che potranno raggiungere i +28°C.

La situazione migliorerà ulteriormente nel corso del pomeriggio e della sera, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa che si ridurrà fino al 10-20%. Le temperature si manterranno piacevoli, intorno ai +25°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 20 Luglio a Rimini indicano una giornata inizialmente instabile, con piogge leggere al mattino, ma con un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature saranno gradevoli, ideali per godersi una giornata in riva al mare o per una passeggiata in città. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo a Rimini nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Luglio a Rimini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° prob. 13 % 7.8 SO max 7.7 Libeccio 59 % 1011 hPa 3 pioggia leggera +23.3° perc. +23.8° 0.2 mm 16.9 NO max 24.9 Maestrale 79 % 1012 hPa 6 nubi sparse +23.5° perc. +24° prob. 45 % 15 ONO max 18.1 Maestrale 81 % 1012 hPa 9 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° prob. 4 % 15.1 NNO max 15.3 Maestrale 68 % 1012 hPa 12 nubi sparse +27.4° perc. +28.9° prob. 24 % 15.9 NNE max 14.6 Grecale 64 % 1011 hPa 15 nubi sparse +28° perc. +29.8° prob. 10 % 16.9 NNE max 15.5 Grecale 63 % 1009 hPa 18 poche nuvole +26.4° perc. +26.4° prob. 19 % 9.1 NE max 9.7 Grecale 69 % 1009 hPa 21 cielo sereno +24.4° perc. +24.8° prob. 10 % 3.2 SSO max 4 Libeccio 76 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 20:43

