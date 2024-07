Previsioni Meteo Romano di Lombardia: il bollettino per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Venerdì 19 Luglio a Romano di Lombardia si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà sereno con una leggera brezza proveniente da Nord, le temperature si attesteranno intorno ai +28,1°C con un’umidità del 67% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, le temperature saliranno fino a +30,8°C con un’umidità del 56% e una pressione di 1014hPa. Nel tardo pomeriggio, nonostante il caldo, non sono previste precipitazioni.

In serata, il cielo rimarrà sereno con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a +25,3°C. Tuttavia, verso le 21:00 è prevista una breve pioggia leggera con una temperatura di +24°C e un’umidità dell’85%.

Le condizioni meteo per i prossimi giorni a Romano di Lombardia si prevedono stabili, con cieli sereni e temperature in lieve calo rispetto a Venerdì 19 Luglio. Le precipitazioni potrebbero manifestarsi solo in modo sporadico e di breve durata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Romano di Lombardia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.7° perc. +23.3° prob. 8 % 4.2 NNE max 4.1 Grecale 85 % 1018 hPa 3 cielo sereno +21.8° perc. +22.2° Assenti 4.5 NNE max 4.4 Grecale 81 % 1017 hPa 6 cielo sereno +24.3° perc. +24.8° prob. 9 % 3.1 N max 4.2 Tramontana 76 % 1018 hPa 9 cielo sereno +28.1° perc. +30.4° prob. 34 % 5.7 OSO max 4.7 Libeccio 67 % 1017 hPa 12 cielo sereno +30.3° perc. +33° prob. 22 % 6.6 SSO max 4.2 Libeccio 58 % 1015 hPa 15 cielo sereno +30.8° perc. +33.8° prob. 14 % 5 SSO max 2.9 Libeccio 57 % 1014 hPa 18 cielo sereno +28.1° perc. +31.7° prob. 34 % 4.6 SO max 4.8 Libeccio 76 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +24° perc. +24.6° 0.7 mm 6.7 NNO max 7.3 Maestrale 85 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:53 e tramonta alle ore 21:00

