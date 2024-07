Previsioni Meteo Romano di Lombardia: tutti i dettagli per domani martedì 16 luglio

MeteoWeb

Martedì 16 Luglio a Romano di Lombardia si prevedono condizioni meteo stabili e piuttosto calde. La giornata inizierà con cielo sereno e temperature gradevoli, con una leggera brezza proveniente da Nord. Durante la mattina, il cielo resterà sereno, ma verso le ore centrali è prevista una breve pioggia leggera che potrebbe rinfrescare l’aria. Le temperature aumenteranno gradualmente, con punte di calore nel primo pomeriggio.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole, ma nel tardo pomeriggio e in serata sono attese nubi sparse che potrebbero portare a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno elevate, con una leggera brezza che soffierà da Sud – Sud Ovest.

In serata, il cielo si coprirà ulteriormente, con una probabilità di pioggia leggera e un aumento dell’umidità. Le temperature si manterranno comunque miti, con una leggera brezza che potrebbe provenire da diverse direzioni.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Romano di Lombardia, si prevede un leggero calo delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa. Le condizioni rimarranno generalmente stabili, con possibili precipitazioni nel corso della settimana. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 16 Luglio a Romano di Lombardia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.9° perc. +22.3° Assenti 5.7 N max 5.7 Tramontana 81 % 1012 hPa 3 cielo sereno +20.8° perc. +20.9° prob. 4 % 5.8 NO max 6.3 Maestrale 77 % 1011 hPa 6 cielo sereno +23.1° perc. +23.6° Assenti 3.4 O max 5.4 Ponente 80 % 1012 hPa 9 cielo sereno +26.7° perc. +28.7° prob. 8 % 8.1 SO max 7.3 Libeccio 74 % 1013 hPa 12 cielo sereno +29° perc. +31.6° prob. 13 % 9 SO max 6.4 Libeccio 64 % 1012 hPa 15 nubi sparse +29.5° perc. +31.9° prob. 22 % 5.1 SSO max 2.8 Libeccio 60 % 1011 hPa 18 poche nuvole +26.9° perc. +29.2° prob. 30 % 5.4 SO max 5.8 Libeccio 76 % 1011 hPa 21 cielo coperto +23.7° perc. +24.2° prob. 11 % 4.8 NNO max 4.8 Maestrale 79 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:50 e tramonta alle ore 21:03

