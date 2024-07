Previsioni Meteo Rosolini: il bollettino per domani martedì 16 luglio

MeteoWeb

Martedì 16 Luglio a Rosolini si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e assenza di nuvole per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i +32,4°C durante le ore centrali della giornata. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, attestandosi intorno ai +32,7°C. Il vento soffierà a intensità variabile, con velocità che potranno arrivare fino a 18,7km/h durante il pomeriggio, provenendo prevalentemente da direzione Sud Ovest.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalle 06:00, le temperature si attesteranno intorno ai +29,3°C, con una leggera brezza proveniente da Est. Man mano che la mattinata avanza, le temperature aumenteranno costantemente, superando i +30°C già dalle 08:00. Durante le ore centrali del giorno, il termometro raggiungerà il suo picco massimo, con valori che si manterranno elevati fino al tardo pomeriggio.

Nel pomeriggio, nonostante il caldo intenso, il vento contribuirà a mitigare la sensazione di caldo e a rendere più gradevole la permanenza all’aperto. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 18,7km/h, garantendo un leggero rinfresco soprattutto nelle ore più calde.

In serata, le temperature inizieranno a diminuire gradualmente, ma si manterranno comunque piacevoli, con valori intorno ai +26,8°C. Il vento tenderà a calmarsi, mantenendo comunque una leggera brezza che favorirà il raffreddamento dell’aria.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 16 Luglio a Rosolini indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e vento moderato. Le condizioni meteo si confermano stabili e favorevoli per trascorrere del tempo all’aperto, godendo del clima estivo tipico della Sicilia.

Tutti i dati meteo di Martedì 16 Luglio a Rosolini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.2° perc. +27.4° Assenti 5.3 NO max 5.4 Maestrale 48 % 1011 hPa 4 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 3 NNE max 3.9 Grecale 50 % 1011 hPa 7 cielo sereno +30.5° perc. +30.3° Assenti 9.5 ESE max 8.5 Scirocco 40 % 1012 hPa 10 cielo sereno +32.1° perc. +32.3° Assenti 14.3 S max 11.4 Ostro 39 % 1012 hPa 13 cielo sereno +32.3° perc. +32.7° Assenti 15.7 SSO max 16.3 Libeccio 40 % 1011 hPa 16 cielo sereno +31.6° perc. +31.8° Assenti 15.3 SO max 18.4 Libeccio 41 % 1011 hPa 19 cielo sereno +27.1° perc. +28.1° Assenti 3.4 SO max 7.4 Libeccio 58 % 1011 hPa 22 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 4 ENE max 4.4 Grecale 54 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:55 e tramonta alle ore 20:16

