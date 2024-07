Previsioni Meteo Rossano: il bollettino per domani lunedì 29 luglio

MeteoWeb

Lunedì 29 Luglio a Rossano si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento durante la mattina, raggiungendo valori elevati nel pomeriggio, per poi diminuire gradualmente verso sera.

Nella prima parte della giornata, dalle prime ore del mattino fino al tardo pomeriggio, il cielo sarà sereno e privo di nuvole. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori intorno ai +24°C durante la notte e in leggero aumento fino a superare i 35°C nelle ore centrali della giornata. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore a quella effettiva, grazie alla brezza leggera che soffierà da diverse direzioni.

Nel pomeriggio, non sono previste variazioni significative nelle condizioni meteorologiche: il cielo resterà sereno e la copertura nuvolosa sarà pari al 0%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 36°C, con una percezione di caldo che potrebbe risultare intensa, soprattutto nelle ore centrali del giorno. Il vento sarà moderato, con raffiche leggere che potranno raggiungere i 17,6km/h.

Verso sera, le temperature inizieranno a diminuire gradualmente, mantenendosi comunque su valori sopra la media stagionale. Il cielo resterà sereno e la brezza leggera contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole nonostante il caldo della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 29 Luglio a Rossano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore più calde, e proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni stabili, con temperature che potrebbero rimanere sopra la media stagionale.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.6° perc. +24.1° Assenti 7.5 SO max 9.1 Libeccio 36 % 1016 hPa 3 cielo sereno +24° perc. +23.5° Assenti 8.1 SO max 9.4 Libeccio 41 % 1016 hPa 6 cielo sereno +29.6° perc. +28.5° Assenti 5.6 ONO max 13 Maestrale 32 % 1016 hPa 9 cielo sereno +33.4° perc. +32.3° Assenti 7.9 NNE max 11.5 Grecale 28 % 1015 hPa 12 cielo sereno +35.8° perc. +34.3° Assenti 9 NE max 14.9 Grecale 22 % 1013 hPa 15 cielo sereno +34.3° perc. +33.6° Assenti 7.6 NNE max 16.1 Grecale 30 % 1013 hPa 18 cielo sereno +28.3° perc. +28.4° Assenti 5.3 O max 5.9 Ponente 46 % 1013 hPa 21 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 9 OSO max 11.2 Libeccio 48 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:53 e tramonta alle ore 20:06

