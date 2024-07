Previsioni Meteo Rossano: il bollettino per domani sabato 27 luglio

MeteoWeb

Sabato 27 Luglio a Rossano si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le previsioni del tempo indicano cielo sereno per l’intera giornata, con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i +33°C durante le ore centrali del giorno.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e la temperatura aumenterà gradualmente, partendo da +27,1°C alle 06:00 e arrivando a +32,8°C alle 11:00. La brezza leggera proveniente da Ovest contribuirà a mantenere un clima piacevole.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Rossano, con temperature che si attesteranno intorno ai +33°C. Il vento proveniente da Est – Nord Est potrà risultare leggermente più intenso, ma non influenzerà in modo significativo le condizioni meteo.

In sera, le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno comunque piacevoli, con valori intorno ai +25°C. Il vento proveniente da Sud – Sud Ovest sarà ancora presente, ma non causerà disagi.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 27 Luglio a Rossano indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature elevate. Le condizioni atmosferiche si confermano stabili e ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Per i prossimi giorni, ci si aspetta un mantenimento di queste condizioni meteo favorevoli, con temperature che dovrebbero rimanere sopra la media stagionale.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.8° perc. +22.2° Assenti 3.6 SO max 5.9 Libeccio 43 % 1014 hPa 3 cielo sereno +21.8° perc. +21.1° Assenti 5.9 SO max 6.8 Libeccio 44 % 1015 hPa 6 cielo sereno +27.1° perc. +26.5° Assenti 3.1 O max 7.4 Ponente 30 % 1016 hPa 9 cielo sereno +31.3° perc. +29.6° Assenti 7.9 NNE max 9.6 Grecale 25 % 1016 hPa 12 cielo sereno +33° perc. +31.1° Assenti 10.5 NE max 11.8 Grecale 22 % 1015 hPa 15 cielo sereno +32.9° perc. +31.2° Assenti 10.2 ENE max 12.8 Grecale 25 % 1015 hPa 18 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 3.5 SSE max 4.2 Scirocco 42 % 1016 hPa 21 cielo sereno +25.2° perc. +24.8° Assenti 8.9 SO max 9.6 Libeccio 39 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:51 e tramonta alle ore 20:08

