Previsioni Meteo Rovigo: il bollettino per domani sabato 20 luglio

Sabato 20 Luglio a Rovigo si prospetta una giornata caratterizzata da un miglioramento delle condizioni meteorologiche rispetto ai giorni precedenti. Le previsioni del tempo indicano un inizio della giornata con cielo coperto e possibili precipitazioni, per poi assistere a una graduale diminuzione della copertura nuvolosa e all’arrivo del sereno nel pomeriggio e nella serata.

Nel dettaglio, la mattina sarà caratterizzata da cielo coperto con probabilità di precipitazioni, con temperature che si attesteranno intorno ai 22-23°C. Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa diminuirà gradualmente, lasciando spazio a schiarite e un aumento delle temperature.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con assenza di nuvole e precipitazioni. Le temperature raggiungeranno valori intorno ai 28-29°C, garantendo un clima caldo e soleggiato ideale per attività all’aperto.

Anche in serata e durante la notte, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si manterranno piuttosto miti, attorno ai 21-23°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 20 Luglio a Rovigo indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un passaggio dalle precipitazioni e dal cielo coperto del mattino, a un pomeriggio e una serata soleggiati e senza nuvole. Si consiglia di approfittare di questa giornata per godere del bel tempo e delle temperature gradevoli che caratterizzeranno la città di Rovigo.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Luglio a Rovigo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +21.9° perc. +22.5° 2.22 mm 17.4 N max 28.3 Tramontana 91 % 1012 hPa 4 pioggia leggera +20.8° perc. +21.3° 0.31 mm 5.9 N max 12.9 Tramontana 93 % 1011 hPa 7 cielo coperto +21.3° perc. +21.8° prob. 21 % 3.1 OSO max 3.5 Libeccio 90 % 1012 hPa 10 cielo coperto +23.7° perc. +24.1° prob. 2 % 5.7 N max 7.4 Tramontana 78 % 1012 hPa 13 cielo sereno +28.1° perc. +29.3° prob. 6 % 9 ENE max 10 Grecale 58 % 1010 hPa 16 cielo sereno +28.1° perc. +29.4° prob. 6 % 7.1 ENE max 7.5 Grecale 58 % 1009 hPa 19 cielo sereno +23.2° perc. +23.6° prob. 2 % 7.7 E max 8.1 Levante 77 % 1009 hPa 22 cielo sereno +21.7° perc. +22° prob. 1 % 5.2 E max 5.6 Levante 79 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 20:50

