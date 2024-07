Previsioni Meteo Rovigo: il bollettino per domani sabato 27 luglio

MeteoWeb

Sabato 27 Luglio a Rovigo si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e copertura nuvolosa pari allo 0%. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi che raggiungeranno i +33,1°C nel pomeriggio. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con punte di +34,2°C. Il vento soffierà prevalentemente da Nord – Nord Est con intensità variabile tra i 7,1km/h e i 10,5km/h, mentre le raffiche di vento saranno leggere, con valori massimi di 8,9km/h. L’umidità si manterrà intorno al 41-47%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1014hPa.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i +31,9°C verso le 11:00. Il vento sarà debole, con intensità compresa tra i 1,2km/h e i 4,3km/h, proveniente da diverse direzioni.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature continueranno ad aumentare, con punte massime di +33,1°C attese per le 14:00. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 8,1km/h.

In serata le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature in calo, ma comunque piuttosto miti. Il vento soffierà con intensità moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 18,1km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 27 Luglio a Rovigo indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Rovigo per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.8° perc. +21.9° Assenti 6.8 NE max 6.9 Grecale 72 % 1014 hPa 4 cielo sereno +20.8° perc. +20.9° Assenti 4.3 NE max 4.6 Grecale 73 % 1014 hPa 7 cielo sereno +25.8° perc. +26.1° Assenti 4.2 NE max 4.1 Grecale 61 % 1015 hPa 10 cielo sereno +30.6° perc. +31.4° Assenti 1.2 ESE max 4.6 Scirocco 46 % 1015 hPa 13 cielo sereno +32.9° perc. +33.9° prob. 1 % 5.8 NNO max 8.1 Maestrale 41 % 1014 hPa 16 cielo sereno +31.9° perc. +33.5° prob. 1 % 10.5 NE max 8.9 Grecale 47 % 1014 hPa 19 cielo sereno +25.4° perc. +25.6° Assenti 9.9 SE max 14.4 Scirocco 64 % 1015 hPa 22 cielo sereno +23.9° perc. +24° Assenti 2.6 NNE max 3.9 Grecale 66 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:55 e tramonta alle ore 20:42

