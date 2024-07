Previsioni Meteo Salerno: il bollettino per domani mercoledì 24 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 24 Luglio a Salerno si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variegate. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese nubi sparse con possibilità di piogge leggere. La sera, il cielo si presenterà nuovamente sereno con una probabilità di piogge leggere.

Nel dettaglio, al mattino le temperature si attesteranno intorno ai 26-30°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà a una velocità compresa tra i 5-9km/h, proveniente prevalentemente da direzione Sud – Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 58-70% e la pressione atmosferica sarà di circa 1012hPa.

Nel pomeriggio, con l’aumento della copertura nuvolosa, le temperature massime raggiungeranno i 30-31°C, con una percezione di caldo che potrebbe superare i 33°C. La velocità del vento aumenterà fino a 14km/h, con raffiche che potrebbero arrivare a 13,6km/h. L’umidità si manterrà intorno al 59-65% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1010-1011hPa.

Durante la sera, le temperature caleranno leggermente, oscillando tra i 24-26°C, con una percezione di fresco leggermente inferiore. Il vento sarà più moderato, con velocità intorno ai 5-6km/h provenienti da direzione Nord Est. L’umidità aumenterà fino all’80% e sono previste piogge leggere con intensità variabile.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Salerno, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di essere preparati a repentini cambiamenti delle condizioni atmosferiche. Si consiglia di consultare le previsioni del tempo aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto e per garantire il proprio benessere in base alle condizioni meteorologiche previste.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 4.9 ESE max 6.7 Scirocco 64 % 1013 hPa 3 cielo sereno +25.4° perc. +25.9° Assenti 5.3 E max 5.2 Levante 70 % 1012 hPa 6 cielo sereno +26.9° perc. +28.7° Assenti 5.3 SE max 5.7 Scirocco 70 % 1012 hPa 9 cielo sereno +30° perc. +32.4° Assenti 9.1 SSO max 6.3 Libeccio 58 % 1012 hPa 12 cielo sereno +30.6° perc. +33.8° Assenti 14.8 SSO max 12.4 Libeccio 59 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +29.5° perc. +32.8° 0.25 mm 2.6 OSO max 10.2 Libeccio 65 % 1010 hPa 18 nubi sparse +27.2° perc. +29.5° prob. 39 % 1.7 SSE max 5.1 Scirocco 74 % 1010 hPa 21 cielo sereno +25.1° perc. +25.7° prob. 8 % 5.9 NE max 5.4 Grecale 79 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 03:06 e tramonta alle ore 03:06

