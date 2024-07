Previsioni Meteo Salsomaggiore Terme: il bollettino per domani sabato 13 luglio

MeteoWeb

Sabato 13 Luglio a Salsomaggiore Terme si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa che andrà via via aumentando nel corso della giornata, con possibilità di pioggia leggera durante la mattina. Le temperature oscilleranno tra i 19,3°C e i 29,2°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 70-90% e una pressione atmosferica stabile intorno ai 1012hPa.

Nelle prime ore del mattino, dalle 00:00 alle 05:00, ci saranno nubi sparse con una leggera brezza proveniente dal Sud Ovest e temperature comprese tra i 19,3°C e i 21,3°C. L’umidità si manterrà alta intorno all’89-90%.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, le condizioni meteo vedranno un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di pioggia leggera intorno alle 08:00. Le temperature saliranno fino a toccare i 26,5°C con un’umidità che si attesterà intorno al 65-82%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con temperature che si manterranno intorno ai 29°C e un’umidità che si manterrà costante intorno al 53-59%.

Infine, in serata, dalle 18:00 alle 23:00, la copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, con un cielo che si presenterà coperto intorno alle 19:00. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 19,3°C con un’umidità che si manterrà intorno al 70-78%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 13 Luglio a Salsomaggiore Terme indicano una giornata con variazioni climatiche significative, con un cielo che si presenterà via via più nuvoloso e la possibilità di piogge leggere durante la mattina. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo in evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare le variazioni di temperatura e la precipitazioni previste.

Tutti i dati meteo di Sabato 13 Luglio a Salsomaggiore Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.7° perc. +20° prob. 13 % 12.1 SO max 16.5 Libeccio 86 % 1009 hPa 3 poche nuvole +19.6° perc. +19.9° prob. 17 % 10.4 SO max 12.4 Libeccio 89 % 1009 hPa 6 nubi sparse +22.7° perc. +23.2° prob. 24 % 1.8 SO max 5.4 Libeccio 82 % 1010 hPa 9 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° prob. 40 % 3.1 SSE max 12.2 Scirocco 65 % 1010 hPa 12 nubi sparse +29° perc. +30.1° prob. 38 % 5.1 O max 16.6 Ponente 53 % 1009 hPa 15 nubi sparse +29° perc. +30.1° Assenti 2.3 ONO max 13.4 Maestrale 53 % 1009 hPa 18 nubi sparse +25° perc. +25.5° Assenti 1.3 SSO max 5.3 Libeccio 75 % 1009 hPa 21 nubi sparse +20.2° perc. +20.3° prob. 5 % 11.6 SO max 12 Libeccio 78 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 21:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.