Previsioni Meteo Salsomaggiore Terme: il bollettino per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

Le previsioni meteo per Salsomaggiore Terme indicano una giornata di Lunedì con pioggia leggera durante la notte, copertura nuvolosa e temperature che variano da +21°C a +30°C. Il vento sarà moderato con raffiche. Martedì il tempo migliorerà, con cieli sereni e temperature in aumento fino a +30,1°C. Mercoledì è prevista pioggia leggera di notte, seguita da cieli sereni durante il giorno. Giovedì sarà una giornata nuvolosa con temperature intorno ai +20°C. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti.

Lunedì 22 Luglio

Nella notte a Salsomaggiore Terme, pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 88% e una temperatura di +21°C percepita come +21,4°C. Il vento soffia a 8,6km/h da Ovest – Nord Ovest con raffiche fino a 12km/h. La probabilità di precipitazioni è dell’89% con una intensità di 0.6mm. L’umidità è al 89% e la pressione atmosferica è di 1010hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto al 93% con una temperatura che raggiungerà i +22,4°C percepiti come +22,9°C. Il vento soffierà a 2,3km/h da Ovest – Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà del 60% con una temperatura di +22,4°C percepita come +22,9°C. L’umidità sarà al 85% e la pressione atmosferica si attesterà a 1012hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà con una copertura nuvolosa al 4%. La temperatura massima sarà di +30°C percepita come +32,2°C. Il vento soffierà a 6km/h da Nord – Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà del 33% con una intensità di 0.49mm. L’umidità sarà al 57% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. La temperatura si attesterà sui +22,8°C percepiti come +23,2°C. Il vento soffierà a 7,1km/h da Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà del 82% con una intensità di 0.29mm. L’umidità sarà all’82% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Martedì 23 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. La temperatura si manterrà sui +22,2°C percepiti come +22,6°C. Il vento soffierà a 7,1km/h da Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà del 29% con una intensità di 0.11mm. L’umidità sarà all’81% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Nella mattinata, il cielo si schiarirà con una copertura nuvolosa al 0%. La temperatura massima sarà di +24,9°C percepita come +25,4°C. Il vento soffierà a 3,2km/h da Nord – Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà del 10% con una intensità di 0mm. L’umidità sarà al 77% e la pressione atmosferica si attesterà a 1014hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. La temperatura raggiungerà i +30,1°C percepiti come +32,6°C. Il vento soffierà a 6,5km/h da Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà del 32% con una intensità di 0.15mm. L’umidità sarà al 58% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. La temperatura si attesterà sui +21,7°C percepiti come +22°C. Il vento soffierà a 4,3km/h da Sud. La probabilità di precipitazioni sarà del 2% con una intensità di 0mm. L’umidità sarà all’81% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Mercoledì 24 Luglio

Durante la notte, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 30% e una temperatura di +21,8°C percepita come +22,3°C. Il vento soffierà a 3km/h da Sud – Sud Ovest con raffiche fino a 6,3km/h. La probabilità di precipitazioni è del 87% con una intensità di 0.78mm. L’umidità è all’87% e la pressione atmosferica è di 1013hPa.

Durante la mattinata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 6%. La temperatura massima sarà di +21°C percepita come +21,6°C. Il vento soffierà a 2,1km/h da Est – Sud Est. La probabilità di precipitazioni sarà del 44% con una intensità di 0mm. L’umidità sarà all’89% e la pressione atmosferica si attesterà a 1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà con una copertura nuvolosa al 1%. La temperatura raggiungerà i +30,1°C percepiti come +32,6°C. Il vento soffierà a 6,5km/h da Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà del 32% con una intensità di 0.15mm. L’umidità sarà al 58% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. La temperatura si attesterà sui +21,7°C percepiti come +22°C. Il vento soffierà a 4,3km/h da Sud. La probabilità di precipitazioni sarà del 2% con una intensità di 0mm. L’umidità sarà all’81% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Giovedì 25 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 50% con una temperatura che si manterrà sui +20,6°C percepiti come +20,9°C. Il vento soffierà a 1,4km/h da Sud Est. La probabilità di precipitazioni sarà del 4% con una intensità di 0mm. L’umidità sarà all’83% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Nella mattinata, il cielo sarà coperto al 100% con una temperatura che si attesterà sui +20,3°C percepiti come +20,6°C. Il vento soffierà a 2,9km/h da Est – Sud Est. La probabilità di precipitazioni sarà del 100% con una intensità di 0mm. L’umidità sarà all’84% e la pressione atmosferica si attesterà a 1013hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo si manterrà coperto al 100% con una temperatura massima di +20,1°C percepita come +20,4°C. Il vento soffierà a 5,1km/h da Est – Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà del 100% con una intensità di 0mm. L’umidità sarà all’87% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

In serata, il cielo sarà coperto al 100% con una temperatura che si attesterà sui +19,8°C percepiti come +20,2°C. Il vento soffierà a 3,1km/h da Est. La probabilità di precipitazioni sarà del 100% con una intensità di 0mm. L’umidità sarà all’88% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

In base alle previsioni meteo fornite, i prossimi giorni a Salsomaggiore Terme saranno caratterizzati da variazioni climatiche significative. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

