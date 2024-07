Previsioni Meteo San Cataldo: il bollettino per domani lunedì 22 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 22 Luglio a San Cataldo prevedono condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente fino al primo pomeriggio. Nel primo pomeriggio sono attese precipitazioni leggere, che potrebbero intensificarsi nel corso della giornata, per poi diminuire verso sera. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 33,5°C nel corso della mattinata, per poi diminuire leggermente nel pomeriggio a causa delle precipitazioni.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +23,8°C. Le condizioni rimarranno stabili anche nelle prime ore del mattino, con una leggera presenza di nuvole che aumenterà gradualmente fino a coprire il cielo nel corso della mattinata.

Nella seconda metà della mattinata, le nuvole si diraderanno leggermente, ma nel primo pomeriggio sono attese precipitazioni leggere che potrebbero persistere fino al tardo pomeriggio. Le temperature massime si manterranno intorno ai 33,5°C nel corso della mattinata, per poi diminuire leggermente nel pomeriggio a causa delle precipitazioni.

Nel pomeriggio, le precipitazioni potrebbero intensificarsi, con temperature che si abbasseranno fino ai +28,2°C. Nel corso della sera, le nuvole si diraderanno e le precipitazioni diminuiranno, con temperature che si attesteranno intorno ai +23,7°C.

In base alla situazione attesa per i prossimi giorni a San Cataldo, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e alle eventuali precipitazioni, che potrebbero influenzare le temperature e le condizioni atmosferiche. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 22 Luglio a San Cataldo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.6° perc. +26.9° Assenti 7.8 OSO max 7.9 Libeccio 31 % 1011 hPa 4 cielo sereno +27.6° perc. +26.9° Assenti 4 OSO max 5.5 Libeccio 31 % 1010 hPa 7 nubi sparse +32.6° perc. +31.6° Assenti 6 ESE max 8.6 Scirocco 31 % 1011 hPa 10 nubi sparse +33.4° perc. +33.5° Assenti 8.1 SE max 17.5 Scirocco 36 % 1010 hPa 13 cielo sereno +32° perc. +33.7° prob. 5 % 5.9 ENE max 13 Grecale 47 % 1009 hPa 16 pioggia leggera +28.2° perc. +30.4° 0.12 mm 15 N max 25 Tramontana 65 % 1009 hPa 19 poche nuvole +24.5° perc. +25.1° Assenti 14.2 NNO max 22.2 Maestrale 80 % 1010 hPa 22 poche nuvole +23.8° perc. +24.4° prob. 26 % 13.1 NNO max 21.1 Maestrale 81 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:56 e tramonta alle ore 20:14

