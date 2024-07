Previsioni Meteo San Cataldo: tutti i dettagli per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 14 Luglio a San Cataldo si presentano con condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno gradualmente, con valori che potranno superare i +30°C. Il vento soffierà leggero da Nord – Nord Est con velocità intorno ai 4-5 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà ad essere sereno e le temperature raggiungeranno il picco massimo, con valori che potranno superare i +35°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo sempre da Nord – Nord Est.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che si manterranno elevate, attorno ai +26-27°C. Il vento soffierà sempre da Nord Ovest con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Cataldo indicano un clima caldo e stabile, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 7.8 NO max 7.6 Maestrale 40 % 1012 hPa 4 cielo sereno +25.6° perc. +25.2° Assenti 7.7 ONO max 7.5 Maestrale 39 % 1012 hPa 7 cielo sereno +32.2° perc. +31° Assenti 2.8 NNE max 7.1 Grecale 29 % 1013 hPa 10 cielo sereno +35.1° perc. +34° Assenti 4.5 NNE max 10.5 Grecale 26 % 1012 hPa 13 cielo sereno +35.9° perc. +34.7° Assenti 4.4 NNE max 16.3 Grecale 24 % 1011 hPa 16 cielo sereno +33.7° perc. +32.6° Assenti 4.4 N max 13.1 Tramontana 28 % 1011 hPa 19 cielo sereno +27.1° perc. +27.1° Assenti 8.6 NO max 8.4 Maestrale 43 % 1013 hPa 22 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 8.9 NO max 8.4 Maestrale 38 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:50 e tramonta alle ore 20:19

