Previsioni Meteo San Donato Milanese: il bollettino per domani domenica 28 luglio

Le previsioni meteo per Domenica 28 Luglio a San Donato Milanese prevedono condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un cielo sereno e poche nuvole. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in serata è attesa la possibilità di piogge leggere.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 5-6%. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che raggiungeranno i 31°C verso le ore centrali della mattinata. Il vento soffierà da Sud Ovest con intensità variabile tra i 8,6km/h e i 10,5km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 5%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 33°C, con venti sempre provenienti da Sud Ovest con intensità tra i 9km/h e gli 11km/h. È prevista una leggera probabilità di piogge, ma le precipitazioni dovrebbero essere scarse.

In serata, la situazione meteorologica potrebbe cambiare leggermente, con l’arrivo di piogge leggere. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 2-3%, e le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 26-27°C. Il vento ruoterà verso Est – Sud Est con una velocità di circa 2,8km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 28 Luglio a San Donato Milanese indicano una giornata all’insegna del sole e del caldo, con possibili piogge leggere nel tardo pomeriggio e in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni meteorologiche e di essere preparati per eventuali cambiamenti improvvisi delle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.6° perc. +24.3° prob. 23 % 2.9 O max 3.4 Ponente 88 % 1017 hPa 3 cielo sereno +22.6° perc. +23.2° Assenti 4 OSO max 4 Libeccio 91 % 1017 hPa 6 cielo sereno +23.5° perc. +24.1° Assenti 5.9 OSO max 8.4 Libeccio 84 % 1018 hPa 9 cielo sereno +29° perc. +31.4° Assenti 8.6 SO max 9 Libeccio 62 % 1018 hPa 12 cielo sereno +32.1° perc. +35.1° Assenti 11 SSO max 9.3 Libeccio 52 % 1017 hPa 15 cielo sereno +32.9° perc. +35.6° prob. 6 % 9.1 SSO max 6.9 Libeccio 48 % 1015 hPa 18 cielo sereno +30.3° perc. +33.2° prob. 11 % 5.9 SSO max 7.5 Libeccio 59 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +26.7° perc. +28.3° 0.3 mm 2.8 ESE max 2.9 Scirocco 70 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:06 e tramonta alle ore 20:52

