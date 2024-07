Previsioni Meteo San Giovanni in Persiceto: il bollettino per domani giovedì 1 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 1 Agosto a San Giovanni in Persiceto mostrano condizioni climatiche variabili durante la giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da cielo sereno e temperature in aumento, con valori massimi che potrebbero superare i 39°C. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e sera sono attese precipitazioni sotto forma di pioggia leggera, che potrebbero portare un po’ di sollievo dalle temperature elevate.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai 23°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest.

Al mattino, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 10%. Le temperature inizieranno a salire, con valori che raggiungeranno i 32°C verso le ore 09:00. Il vento soffierà da Nord Ovest con una velocità di circa 7,4km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 5%. Le temperature continueranno a salire, con punte di 38-39°C attese tra le 13:00 e le 15:00. Il vento sarà debole, con una direzione prevalente da Nord.

Nella sera, la situazione cambierà con l’arrivo di piogge leggere. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 29% e le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 24°C. Il vento cambierà direzione, provenendo da Est – Nord Est con una velocità di 13,6km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 1 Agosto a San Giovanni in Persiceto indicano una giornata caratterizzata da un inizio caldo e soleggiato, seguito da un calo delle temperature e precipitazioni nel tardo pomeriggio e sera. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni meteorologiche mutevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 1 Agosto a San Giovanni in Persiceto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.8° perc. +24° prob. 27 % 6 SO max 5.9 Libeccio 68 % 1012 hPa 3 poche nuvole +23° perc. +23.2° prob. 3 % 4.4 OSO max 5 Libeccio 71 % 1011 hPa 6 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 7 O max 9.4 Ponente 65 % 1011 hPa 9 cielo sereno +32.7° perc. +33.5° Assenti 7.8 NO max 7.4 Maestrale 41 % 1011 hPa 12 cielo sereno +37.5° perc. +38° Assenti 9.6 N max 10.5 Tramontana 28 % 1008 hPa 15 cielo sereno +39.1° perc. +39.3° Assenti 9.9 NNE max 13 Grecale 24 % 1005 hPa 18 pioggia leggera +29° perc. +30.5° 0.89 mm 6.4 ENE max 12 Grecale 56 % 1006 hPa 21 pioggia leggera +24.3° perc. +24.7° 0.29 mm 2.6 SSE max 6.6 Scirocco 74 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:05 e tramonta alle ore 20:37

