Previsioni Meteo San Giovanni in Persiceto: il bollettino per domani giovedì 18 luglio

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a San Giovanni in Persiceto prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate durante la giornata. Al mattino, cielo parzialmente nuvoloso con temperature in aumento fino a raggiungere i +33,8°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con temperature massime che potranno toccare i +35,1°C. La sera, il tempo rimarrà sereno con una leggera possibilità di piogge isolate intorno alle 21:00.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai +24,5°C con cielo sereno. Le prime ore del mattino vedranno un aumento della copertura nuvolosa, che si attenuerà nel corso della giornata lasciando spazio al sole.

Le previsioni del tempo indicano una velocità del vento che si manterrà generalmente tra i 4 e i 15,9 km/h proveniente prevalentemente da direzione Nord – Nord Est. L’umidità relativa dell’aria oscillerà tra il 37% e il 83%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1015-1018hPa.

In base alla situazione attuale, sembra che i prossimi giorni a San Giovanni in Persiceto saranno caratterizzati da condizioni meteo stabili e soleggiate, con temperature elevate e possibilità di piogge isolate nel tardo pomeriggio. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e mantenere un’adeguata idratazione durante le ore più calde della giornata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a San Giovanni in Persiceto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.4° perc. +24.7° prob. 4 % 1.4 SO max 4.4 Libeccio 70 % 1016 hPa 3 nubi sparse +22.7° perc. +23.1° prob. 13 % 4.4 O max 4.9 Ponente 80 % 1016 hPa 6 nubi sparse +25.5° perc. +25.9° prob. 25 % 4.3 NO max 4.5 Maestrale 71 % 1018 hPa 9 nubi sparse +30.2° perc. +31.9° Assenti 9.4 NNE max 8.3 Grecale 53 % 1018 hPa 12 nubi sparse +33.8° perc. +35.2° Assenti 9.7 NNE max 7.6 Grecale 40 % 1017 hPa 15 cielo sereno +35° perc. +35.8° prob. 5 % 14.9 N max 10.6 Tramontana 35 % 1015 hPa 18 cielo sereno +30.7° perc. +32.9° prob. 5 % 10.2 NNE max 14.7 Grecale 54 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +25.3° perc. +25.8° 0.24 mm 1.9 ESE max 6.1 Scirocco 73 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 20:53

