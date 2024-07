Previsioni Meteo San Giovanni in Persiceto: il bollettino per domani martedì 30 luglio

MeteoWeb

Martedì 30 Luglio a San Giovanni in Persiceto si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e calde. Le prime ore della giornata saranno all’insegna del cielo sereno, con temperature che si aggirano attorno ai 22-23°C e una leggera brezza di vento proveniente da diverse direzioni.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire gradualmente, con valori che raggiungeranno i 31-32°C verso le ore 10:00. Il vento sarà debole, con una leggera brezza proveniente dall’Est-Nord Est.

Nel corso del pomeriggio, il cielo presenterà poche nuvole sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà leggermente nel corso delle ore. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 36°C, con una percezione di caldo che potrebbe superare i 35°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche provenienti dall’Est-Nord Est.

In serata, la situazione meteorologica a San Giovanni in Persiceto vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà parzialmente coperto. Le temperature caleranno gradualmente, ma si manterranno comunque elevate, intorno ai 24-27°C. Il vento soffierà con intensità variabile, provenendo prevalentemente dall’Est-Sud Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 30 Luglio a San Giovanni in Persiceto indicano una giornata calda e soleggiata, con un aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 36°C, mentre le minime si attesteranno intorno ai 22°C. Il vento sarà generalmente debole, con brezze che potranno aumentare di intensità nelle ore pomeridiane. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

Tutti i dati meteo di Martedì 30 Luglio a San Giovanni in Persiceto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.7° perc. +22.9° Assenti 2.7 SSE max 4.9 Scirocco 74 % 1018 hPa 3 cielo sereno +21.7° perc. +22° Assenti 1.1 ONO max 4 Maestrale 78 % 1017 hPa 6 cielo sereno +25° perc. +25.3° Assenti 0.7 ENE max 2 Grecale 66 % 1017 hPa 9 cielo sereno +31.2° perc. +31.4° Assenti 7.7 ENE max 7.7 Grecale 41 % 1017 hPa 12 cielo sereno +35° perc. +34.6° Assenti 11.2 NE max 7.8 Grecale 30 % 1015 hPa 15 nubi sparse +36° perc. +35.5° Assenti 15.3 ENE max 12.4 Grecale 27 % 1014 hPa 18 nubi sparse +31° perc. +30.1° Assenti 16.1 ESE max 27.1 Scirocco 33 % 1013 hPa 21 nubi sparse +24.5° perc. +24.3° Assenti 8.8 ESE max 16 Scirocco 49 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:02 e tramonta alle ore 20:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.