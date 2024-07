Previsioni Meteo San Giovanni la Punta: il bollettino per domani mercoledì 17 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 17 Luglio a San Giovanni la Punta si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi che raggiungeranno i +32,5°C nel primo pomeriggio. La percezione della temperatura sarà in linea con i valori reali, garantendo una sensazione di caldo costante durante l’arco della giornata.

Nelle prime ore del mattino, la velocità del vento sarà compresa tra i 2,5 e i 6,1 km/h, proveniente prevalentemente da direzione Ovest – Nord Ovest. Nel corso della giornata, il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 16,6 km/h. Le condizioni di vento saranno caratterizzate da brezze leggere, che non dovrebbero arrecare particolari disagi.

Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, così come la presenza di piogge. L’umidità si manterrà intorno al 30-40%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1014hPa.

In base alle previsioni meteo, per i prossimi giorni a San Giovanni la Punta ci si può aspettare un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature che continueranno a mantenersi elevate. Sarà quindi consigliabile proteggersi adeguatamente dai raggi solari e mantenere un’adeguata idratazione per affrontare al meglio le giornate calde che ci attendono.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Luglio a San Giovanni la Punta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 5.9 ONO max 7.6 Maestrale 42 % 1012 hPa 4 cielo sereno +25.4° perc. +25° Assenti 5.6 NNO max 6.9 Maestrale 41 % 1013 hPa 7 cielo sereno +29.9° perc. +28.7° Assenti 0.5 E max 5.4 Levante 31 % 1013 hPa 10 cielo sereno +32° perc. +31.4° Assenti 10 E max 11.6 Levante 34 % 1014 hPa 13 cielo sereno +32.5° perc. +32.5° Assenti 14.4 E max 15.6 Levante 37 % 1014 hPa 16 cielo sereno +31.5° perc. +31.1° Assenti 9.5 ESE max 13 Scirocco 37 % 1013 hPa 19 cielo sereno +27.8° perc. +28° Assenti 2.4 S max 8.6 Ostro 47 % 1014 hPa 22 cielo sereno +27.3° perc. +27.5° Assenti 4.8 ONO max 6.6 Maestrale 46 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:53 e tramonta alle ore 20:17

