Previsioni Meteo San Giuliano Milanese: il bollettino per domani martedì 30 luglio

Martedì 30 Luglio a San Giuliano Milanese si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, al risveglio la città sarà avvolta da un "cielo sereno" con una leggera copertura nuvolosa pari al "6%". Le temperature si attesteranno intorno ai "+24°C", con una percezione di caldo leggermente superiore, intorno ai "+24,5°C". Il vento soffierà da Est – Sud Est a una velocità di "2,7km/h", con raffiche di vento molto leggere. L’umidità sarà del "79%" e la pressione atmosferica si manterrà stabile a "1018hPa".

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa in diminuzione, attestandosi intorno al "1%". Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i "+28,7°C" verso le ore centrali della mattinata. Il vento sarà sempre molto leggero, proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità diminuirà al "59%" e la pressione atmosferica si manterrà costante.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà "poche nuvole" con una copertura nuvolosa che potrebbe aumentare leggermente, arrivando al "18%". Le temperature massime saranno attese intorno ai "+31,3°C", con una percezione di caldo che potrebbe superare i "+33°C". Il vento sarà sempre leggero, proveniente da Sud Est. L’umidità si attesterà intorno al "51%" e la pressione atmosferica inizierà a diminuire leggermente.

In serata, la situazione meteorologica sarà caratterizzata da "nubi sparse" con una copertura nuvolosa in aumento, arrivando al "32%". Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai "+24°C". Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo da Est – Nord Est. L’umidità salirà al "77%" e la pressione atmosferica si manterrà stabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 30 Luglio a San Giuliano Milanese indicano una giornata all’insegna del sole e del caldo, con temperature elevate e una leggera presenza di nubi nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, mantenendo adeguata idratazione e protezione solare. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Giuliano Milanese.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.1° perc. +23.5° prob. 26 % 9.3 ENE max 17.9 Grecale 79 % 1018 hPa 3 cielo sereno +22° perc. +22.4° prob. 24 % 6.8 ENE max 9.4 Grecale 82 % 1018 hPa 6 cielo sereno +24° perc. +24.5° prob. 8 % 2.7 ESE max 4 Scirocco 79 % 1018 hPa 9 cielo sereno +28.7° perc. +30.4° Assenti 4.1 SSE max 4.1 Scirocco 59 % 1018 hPa 12 cielo sereno +30.9° perc. +32.9° Assenti 8.9 SE max 7.7 Scirocco 52 % 1016 hPa 15 poche nuvole +31.2° perc. +33.3° prob. 3 % 8.9 SE max 7.9 Scirocco 52 % 1014 hPa 18 poche nuvole +28.5° perc. +30.8° prob. 5 % 4.1 SE max 6.2 Scirocco 65 % 1014 hPa 21 nubi sparse +25.2° perc. +25.7° prob. 12 % 5 ESE max 5.1 Scirocco 72 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 20:49

