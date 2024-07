Previsioni Meteo San Giuliano Milanese: tutti i dettagli per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a San Giuliano Milanese mostrano una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Durante la notte, si prevede pioggia leggera con una temperatura che si attesterà intorno ai +21°C. Le precipitazioni potrebbero persistere anche nelle prime ore del mattino, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa.

Nel corso della mattina, il cielo tenderà a schiarirsi, con temperature in aumento fino a raggiungere i +26°C. Nel pomeriggio, tuttavia, sono attese precipitazioni, con piogge leggere che potrebbero intensificarsi nel corso della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 93%, con una temperatura massima che potrebbe toccare i +28°C.

Nella seconda parte del pomeriggio e in serata, le piogge potrebbero diventare moderate, con raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 12,3 km/h. La temperatura si manterrà intorno ai +27°C, ma la percezione potrebbe aumentare fino a +30°C a causa dell’umidità presente nell’aria.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giuliano Milanese indicano una giornata instabile, con alternanza di schiarite e precipitazioni. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in continuo cambiamento e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare una giornata variabile dal punto di vista climatico.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a San Giuliano Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.2° perc. +21.7° 0.35 mm 7.9 ENE max 17.7 Grecale 91 % 1009 hPa 3 cielo sereno +20.2° perc. +20.7° prob. 60 % 7.6 E max 15 Levante 93 % 1008 hPa 6 pioggia leggera +21.4° perc. +21.9° 0.1 mm 5.5 ESE max 8.2 Scirocco 89 % 1009 hPa 9 cielo sereno +25.6° perc. +26° prob. 23 % 7.7 ESE max 8.6 Scirocco 69 % 1009 hPa 12 nubi sparse +27.8° perc. +29.5° prob. 32 % 7.5 ESE max 7.2 Scirocco 63 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +28.7° perc. +30.8° 0.22 mm 12.1 E max 12.6 Levante 62 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +25.1° perc. +25.8° 0.48 mm 6.3 NNE max 6.3 Grecale 82 % 1007 hPa 21 cielo coperto +22.4° perc. +23° prob. 62 % 7.3 NNO max 8.8 Maestrale 87 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 03:54 e tramonta alle ore 03:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.