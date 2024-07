Previsioni Meteo San Giuliano Milanese: tutti i dettagli per domani martedì 16 luglio

MeteoWeb

Martedì 16 Luglio a San Giuliano Milanese si prevedono condizioni meteo variegate. La giornata inizierà con cielo sereno nelle prime ore del mattino, con una leggera copertura nuvolosa intorno al 4%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,6°C, con una percezione di +23,1°C. Il vento soffierà a 4,6km/h provenendo da Ovest, con raffiche leggere di 5,3km/h. L’umidità sarà del 84% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Nel corso della mattina, il cielo resterà per lo più sereno con poche nuvole, con temperature in aumento fino a +29,1°C. Il vento sarà sempre proveniente da Ovest – Sud Ovest, con intensità leggera. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 59%.

Nel pomeriggio, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa che potrà arrivare fino al 50%. Le temperature massime saranno di circa +30,6°C, con una percezione di +32,2°C. Il vento continuerà a provenire da Sud – Sud Ovest, con una velocità intorno ai 5,5km/h. L’umidità si manterrà intorno al 51%.

In serata, il cielo si coprirà completamente, con probabilità di pioggia leggera intorno al 93%. Le temperature si abbasseranno fino a +22,7°C, con una percezione di +23,2°C. Il vento soffierà da Ovest a 7,1km/h, con raffiche leggere di 9,6km/h. L’umidità aumenterà fino all’85%.

In base alle previsioni meteo per Martedì 16 Luglio a San Giuliano Milanese, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche durante la giornata, con possibili precipitazioni serali. Si consiglia di monitorare costantemente l’evolversi delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni per adattarsi al meglio alle variazioni del meteo.

Tutti i dati meteo di Martedì 16 Luglio a San Giuliano Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.6° perc. +23.1° prob. 17 % 4.6 O max 5.3 Ponente 84 % 1012 hPa 3 cielo sereno +20.9° perc. +21.4° prob. 17 % 6.6 O max 8.2 Ponente 88 % 1012 hPa 6 cielo sereno +22.5° perc. +23° prob. 4 % 6.8 OSO max 9.6 Libeccio 85 % 1012 hPa 9 cielo sereno +26.9° perc. +28.6° prob. 8 % 8.8 OSO max 8.8 Libeccio 68 % 1012 hPa 12 cielo sereno +29.8° perc. +31.6° prob. 5 % 7.5 SO max 6.4 Libeccio 55 % 1012 hPa 15 nubi sparse +30.6° perc. +32.2° prob. 12 % 5.5 SSO max 4.4 Libeccio 51 % 1011 hPa 18 nubi sparse +28.2° perc. +30.6° prob. 16 % 4.4 SSO max 6.7 Libeccio 67 % 1011 hPa 21 cielo coperto +24.6° perc. +25.3° prob. 40 % 7.1 O max 10.3 Ponente 80 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:53 e tramonta alle ore 21:04

