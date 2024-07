Previsioni Meteo San Giuliano Terme: il bollettino per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a San Giuliano Terme mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori intorno ai 30°C nel tardo mattino.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuvoloso a tratti, ma senza precipitazioni significative. Le temperature massime saranno di circa 33-34°C, con una leggera brezza che potrà mitigare il caldo. La probabilità di piogge è molto bassa, e l’umidità si attesterà intorno al 40-50%.

In serata, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a una notte serena. Le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno comunque piacevoli, intorno ai 25-26°C. Il vento sarà debole e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1010hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giuliano Terme per Giovedì 25 Luglio indicano una giornata estiva tipica, con temperature elevate e un clima generalmente asciutto. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che potrebbero mantenersi su valori simili. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23° perc. +23.4° Assenti 3.9 NE max 4 Grecale 77 % 1010 hPa 4 cielo sereno +22.1° perc. +22.3° Assenti 6.6 ENE max 6.6 Grecale 73 % 1010 hPa 7 cielo coperto +27.6° perc. +28.1° Assenti 5.5 E max 6.8 Levante 50 % 1010 hPa 10 nubi sparse +32.9° perc. +33° Assenti 4.7 ONO max 5.1 Maestrale 37 % 1010 hPa 13 cielo sereno +33.3° perc. +34.2° prob. 16 % 15.6 ONO max 13.1 Maestrale 40 % 1008 hPa 16 nubi sparse +32° perc. +33.5° prob. 12 % 14 ONO max 18 Maestrale 46 % 1007 hPa 19 cielo sereno +25.8° perc. +26.3° Assenti 2.9 O max 4.8 Ponente 71 % 1009 hPa 22 nubi sparse +24.2° perc. +24.7° Assenti 2.2 NE max 2.8 Grecale 75 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 04:34 e tramonta alle ore 04:34

