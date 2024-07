Previsioni Meteo San Giuliano Terme: tutti i dettagli per domani giovedì 11 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a San Giuliano Terme promettono una giornata all’insegna del bel tempo. Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da un cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai +20°C. La mattinata proseguirà con condizioni meteorologiche stabili, senza nuvole all’orizzonte e con un graduale aumento delle temperature fino a superare i +29°C nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio il sole continuerà a splendere su San Giuliano Terme, con temperature massime che raggiungeranno i +30°C. Il vento soffierà leggero da ovest, contribuendo a rendere l’aria piacevolmente ventilata. Anche in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature intorno ai +21°C.

In base alla situazione attesa per i prossimi giorni, possiamo confermare che il bel tempo sarà il protagonista a San Giuliano Terme anche per il weekend. Le previsioni del tempo indicano infatti una stabilità delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Quindi, se hai in programma attività all’aperto, potrai godere di giornate soleggiate e piacevoli a San Giuliano Terme nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.3° perc. +20.6° Assenti 2.7 NNE max 3.8 Grecale 83 % 1016 hPa 4 cielo sereno +19.1° perc. +19.2° Assenti 4.9 ENE max 4.7 Grecale 82 % 1016 hPa 7 cielo sereno +24.9° perc. +25° Assenti 1.9 SSE max 1.7 Scirocco 60 % 1016 hPa 10 cielo sereno +29.4° perc. +29.7° Assenti 10 O max 8.9 Ponente 47 % 1016 hPa 13 cielo sereno +29.9° perc. +30.5° Assenti 11.8 O max 11 Ponente 47 % 1015 hPa 16 cielo sereno +28.1° perc. +28.9° Assenti 10.5 O max 10.8 Ponente 54 % 1014 hPa 19 cielo sereno +22.4° perc. +22.9° Assenti 7.6 O max 8.1 Ponente 84 % 1015 hPa 22 cielo sereno +21° perc. +21.5° Assenti 0.9 O max 1.4 Ponente 89 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 20:58

