Previsioni Meteo San Giuliano Terme: tutti i dettagli per il weekend 12 – 14 Luglio

Previsioni Meteo per San Giuliano Terme

Le giornate a San Giuliano Terme si preannunciano stabili e soleggiate nel fine settimana. Temperature estive caratterizzeranno le ore diurne, con cielo sereno e brezze leggere. Il vento proveniente da diverse direzioni accompagnerà le variazioni termiche, mantenendo un clima piacevole per le attività all’aperto. L’umidità varierà, ma senza precipitazioni in vista. In sintesi, un weekend ideale per godersi il bel tempo nella località termale.

Venerdì 12 Luglio

Notte: Durante la notte a San Giuliano Terme, cielo sereno caratterizzerà le prime ore, con una temperatura di +21,2°C e una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est a 1,5km/h. L’umidità sarà alta al 92% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina: La mattina proseguirà con cielo sereno, con temperature in aumento fino a raggiungere i +29,8°C alle ore 11:00. Il vento soffierà da Ovest con intensità fino a 15,3km/h. L’umidità diminuirà al 54%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai +30°C. Il vento proveniente da Ovest sarà moderato, con raffiche fino a 18,7km/h. La probabilità di precipitazioni sarà dell’8%.

Sera: La serata sarà all’insegna del cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +21,7°C alle 23:00. Il vento sarà sempre proveniente da Ovest – Sud Ovest, con una velocità di 3,3km/h.

Sabato 13 Luglio

Notte: Durante la notte a San Giuliano Terme, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 25%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,5°C con una leggera brezza da Nord Ovest a 4,3km/h.

Mattina: Il sabato inizierà con cielo sereno, con temperature che raggiungeranno i +29,5°C alle 11:00. Il vento soffierà da Ovest con intensità fino a 16,1km/h. L’umidità sarà al 49%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo presenterà cielo sereno, con temperature stabili intorno ai +29,7°C. Il vento da Ovest sarà moderato, con raffiche fino a 12,3km/h. Non sono previste precipitazioni.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno, con temperature che si manterranno intorno ai +20,4°C. Il vento sarà leggero proveniente da Est – Nord Est a 3,6km/h.

Domenica 14 Luglio

Notte: Durante la notte a San Giuliano Terme, il cielo presenterà cielo sereno con una copertura del 4%. Le temperature si attesteranno sui +19,6°C con una leggera brezza da Est – Nord Est a 4,4km/h.

Mattina: La mattina di domenica sarà caratterizzata da nubi sparse, con temperature che raggiungeranno i +31,2°C alle 11:00. Il vento sarà da Ovest con intensità fino a 7,2km/h. L’umidità sarà al 36%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo presenterà cielo sereno, con temperature che si manterranno intorno ai +31,5°C. Il vento da Ovest sarà moderato, con raffiche fino a 10,4km/h. Non sono previste precipitazioni.

Sera: La serata sarà all’insegna del cielo sereno, con temperature che si attesteranno sui +21,9°C. Il vento sarà leggero proveniente da Nord Ovest a 5,1km/h.

In conclusione, il fine settimana a San Giuliano Terme si prospetta all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature estive. Le brezze leggere accompagneranno le giornate, garantendo un clima piacevole per chiunque voglia godersi le attività all’aperto.

