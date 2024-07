Previsioni Meteo San Giuseppe Vesuviano: il bollettino per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a San Giuseppe Vesuviano si presentano con condizioni di cielo sereno durante la mattina e il pomeriggio, mentre dalla sera sono attese nubi sparse.

Durante la mattina, le temperature si manterranno elevate con valori intorno ai +30°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 46% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1011hPa.

Nel corso del pomeriggio, le temperature saliranno ulteriormente, con punte massime intorno ai +32,8°C. Il vento soffierà sempre da Ovest – Sud Ovest, con una velocità che potrà raggiungere i 12,1km/h. L’umidità diminuirà leggermente al 39%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1010hPa.

Nella sera, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai +28,9°C. Il vento cambierà direzione provenendo da Sud – Sud Ovest, con una velocità di 4,7km/h. L’umidità salirà al 49% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1010hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giuseppe Vesuviano per Domenica 21 Luglio indicano una giornata caratterizzata da temperature elevate, cielo sereno durante la mattina e il pomeriggio, con l’arrivo di nubi sparse dalla sera. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e mantenere un’adeguata idratazione data la persistenza del caldo.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a San Giuseppe Vesuviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.8° perc. +26.1° Assenti 3.3 NO max 5.6 Maestrale 64 % 1010 hPa 3 cielo sereno +24.8° perc. +25.1° Assenti 2.5 NO max 2.9 Maestrale 70 % 1010 hPa 6 cielo sereno +26.9° perc. +28.1° Assenti 3.1 O max 4.7 Ponente 62 % 1011 hPa 9 cielo sereno +30.9° perc. +31.8° Assenti 9.1 OSO max 9.4 Libeccio 46 % 1010 hPa 12 cielo sereno +32.5° perc. +33.2° Assenti 12.1 OSO max 11.8 Libeccio 41 % 1010 hPa 15 cielo sereno +32.2° perc. +32.6° prob. 1 % 11.3 OSO max 11.1 Libeccio 40 % 1009 hPa 18 cielo sereno +29.6° perc. +29.8° prob. 7 % 5.9 ONO max 6.3 Maestrale 45 % 1009 hPa 21 nubi sparse +28.2° perc. +29° Assenti 2.1 OSO max 4.9 Libeccio 54 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 03:16 e tramonta alle ore 03:16

