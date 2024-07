Previsioni Meteo San Giuseppe Vesuviano: il bollettino per domani venerdì 26 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio a San Giuseppe Vesuviano indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con cielo sereno per tutto il giorno. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai +28°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord – Nord Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 37% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Nella mattina, il termometro salirà fino a +34°C con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità diminuirà leggermente al 25% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1012hPa.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +33°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con intensità fino a 14,3km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 31%.

In serata, le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +29°C. Il vento sarà debole, proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità aumenterà fino al 45% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1013hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 26 Luglio a San Giuseppe Vesuviano prevedono una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature, mantenendo un adeguato livello di idratazione e evitando l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata. Per ulteriori aggiornamenti sulle condizioni meteo, resta aggiornato sulle previsioni dei prossimi giorni a San Giuseppe Vesuviano.

Tutti i dati meteo di Venerdì 26 Luglio a San Giuseppe Vesuviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.1° perc. +26.8° Assenti 3.6 NE max 5.8 Grecale 37 % 1011 hPa 3 cielo sereno +25.9° perc. +25.6° Assenti 3.9 NE max 4.5 Grecale 39 % 1011 hPa 6 cielo sereno +28.4° perc. +27.5° Assenti 2.6 NE max 3.1 Grecale 33 % 1012 hPa 9 cielo sereno +33.3° perc. +31.7° Assenti 4.3 O max 4.9 Ponente 25 % 1012 hPa 12 cielo sereno +34.2° perc. +33.3° Assenti 12.6 OSO max 9.5 Libeccio 29 % 1011 hPa 15 cielo sereno +32.8° perc. +32.7° Assenti 12.4 O max 9.8 Ponente 36 % 1012 hPa 18 cielo sereno +31° perc. +30.9° Assenti 8.4 ONO max 9.8 Maestrale 40 % 1012 hPa 21 cielo sereno +29.1° perc. +29.2° Assenti 2.3 N max 3.4 Tramontana 45 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 03:16 e tramonta alle ore 03:16

