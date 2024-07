Previsioni Meteo San Lazzaro di Savena: il bollettino per domani mercoledì 10 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 10 Luglio a San Lazzaro di Savena si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le temperature si manterranno elevate durante l’intera giornata, con un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso.

Nella mattina, a partire dalle prime ore del giorno, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 6%. Le temperature si attesteranno intorno ai 25-30°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 70-80%.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 10%. Le temperature aumenteranno, raggiungendo valori intorno ai 32-35°C. Il vento soffierà da Nord con intensità leggera. La probabilità di precipitazioni è molto bassa, intorno al 2-3%.

In serata, il cielo si manterrà sereno, con una leggera diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai 24-28°C. Possibilità di brevi piogge leggere verso le ore serali, con una probabilità intorno al 10-20%.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 10 Luglio a San Lazzaro di Savena indicano una giornata estiva con temperature elevate e cielo prevalentemente sereno. Le condizioni atmosferiche si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che potrebbero aumentare leggermente verso la fine della settimana. Si consiglia di prestare attenzione alle brevi piogge previste in serata e di proteggersi adeguatamente dalle alte temperature durante il giorno.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +23° perc. +23.5° Assenti 5.9 OSO max 6.1 Libeccio 81 % 1016 hPa 3 poche nuvole +22.2° perc. +22.6° Assenti 7.5 OSO max 7.8 Libeccio 83 % 1016 hPa 6 cielo sereno +25.7° perc. +26.2° Assenti 6.4 O max 8.6 Ponente 71 % 1016 hPa 9 cielo sereno +30.2° perc. +32.4° Assenti 8.1 NO max 7.6 Maestrale 56 % 1016 hPa 12 poche nuvole +33.4° perc. +35.2° Assenti 9.3 NNO max 9.5 Maestrale 43 % 1015 hPa 15 cielo sereno +34.2° perc. +35.8° prob. 2 % 12.2 N max 10.9 Tramontana 40 % 1013 hPa 18 poche nuvole +29.6° perc. +32.5° prob. 7 % 7.1 N max 9.7 Tramontana 62 % 1014 hPa 21 pioggia leggera +24.9° perc. +25.5° 0.12 mm 5.1 OSO max 5.5 Libeccio 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:42 e tramonta alle ore 20:57

