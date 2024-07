Previsioni Meteo San Lazzaro di Savena: tutti i dettagli per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a San Lazzaro di Savena mostrano una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. La mattina si presenterà con un cielo sereno e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i 30,2°C alle 09:00 e i 31,8°C alle 10:00. Il vento soffierà leggero da Est – Nord Est con velocità comprese tra 1km/h e 3,5km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, sono previste nubi sparse con una copertura nuvolosa del 72%. Le temperature massime si attesteranno sui 35,5°C alle 13:00 e 35,6°C alle 14:00. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo da diverse direzioni, con raffiche fino a 15,6km/h.

Nel tardo pomeriggio e sera, la copertura nuvolosa si manterrà intorno al 60-65% con temperature in calo che raggiungeranno i 22,7°C alle 23:00. Il vento sarà più sostenuto, con raffiche fino a 31,3km/h provenienti da Est.

In generale, la giornata sarà caratterizzata da un aumento delle temperature fino al primo pomeriggio, seguito da un calo graduale nel corso della giornata. La presenza di nubi sparse nel pomeriggio potrebbe portare a un lieve aumento dell’umidità e a un vento più sostenuto nelle ore serali.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Lazzaro di Savena indicano un trend di temperature in diminuzione con possibili precipitazioni nel corso della settimana. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.6° perc. +21.9° prob. 2 % 6.8 SE max 8.6 Scirocco 83 % 1009 hPa 3 cielo sereno +20.9° perc. +21.3° Assenti 5.5 SSE max 6.8 Scirocco 85 % 1008 hPa 6 cielo sereno +24.3° perc. +24.6° Assenti 4.9 ESE max 7.6 Scirocco 71 % 1009 hPa 9 cielo sereno +30.2° perc. +31° Assenti 1 ENE max 6 Grecale 48 % 1008 hPa 12 cielo sereno +34.3° perc. +34.5° Assenti 7.7 NNE max 14.6 Grecale 34 % 1007 hPa 15 nubi sparse +34.1° perc. +34.4° Assenti 14.1 ENE max 15.9 Grecale 35 % 1006 hPa 18 nubi sparse +28.2° perc. +29.4° prob. 10 % 19.9 E max 31.3 Levante 57 % 1006 hPa 21 nubi sparse +24.3° perc. +24.4° prob. 31 % 9.1 SO max 12.1 Libeccio 59 % 1007 hPa

