Previsioni Meteo San Lazzaro di Savena: tutti i dettagli per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

Le previsioni meteo per San Lazzaro di Savena indicano per Lunedì 15 Luglio una notte con poche nuvole, temperatura di +22,2°C e brezza da Ovest – Sud Ovest. Al mattino, copertura nuvolosa al 35% e +24,6°C. Nel pomeriggio, cielo sereno con picco di +36,2°C, vento da Nord a 14,8km/h. In serata, sereno con +24,6°C. Martedì 16 Luglio, notte serena, +22,7°C. Mattino e pomeriggio sereni con massima di +37,2°C. In serata, poche nuvole e +24,8°C. Mercoledì 17 Luglio, notte serena, +23,4°C. Mattino sereno, +26,5°C. Pomeriggio coperto al 100% con +37,2°C. In serata, poche nuvole e +24,9°C. Per Giovedì 18 Luglio non sono disponibili dettagli sulle previsioni.

Lunedì 15 Luglio

Nella notte a San Lazzaro di Savena, poche nuvole copriranno il cielo con una temperatura di +22,2°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Al mattino, la copertura nuvolosa sarà del 35% con una temperatura che raggiungerà i +24,6°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 2,2km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una temperatura massima di +36,2°C. Il vento aumenterà la sua intensità provenendo da Nord a 14,8km/h. L’umidità scenderà al 27% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con una temperatura di +24,6°C. Il vento soffierà da Sud a 6,9km/h. L’umidità sarà del 56% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Martedì 16 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura di +22,7°C e una leggera brezza da Ovest – Sud Ovest a 8,6km/h. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con una temperatura di +25,8°C. Il vento soffierà da Ovest a 6,7km/h. L’umidità sarà del 52% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una temperatura massima di +37,2°C. Il vento aumenterà la sua intensità provenendo da Nord a 12,9km/h. L’umidità scenderà al 27% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

In serata, la copertura nuvolosa sarà del 4% con una temperatura di +24,8°C. Il vento soffierà da Sud a 5,4km/h. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Mercoledì 17 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura di +23,4°C e una leggera brezza da Ovest – Sud Ovest a 6,5km/h. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con una temperatura di +26,5°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 5,7km/h. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto al 100% con una temperatura massima di +37,2°C. Il vento soffierà da Nord a 12,9km/h. L’umidità scenderà al 27% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

In serata, la copertura nuvolosa sarà del 2% con una temperatura di +24,9°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 4km/h. L’umidità sarà del 62% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

Giovedì 18 Luglio

I dettagli sulle previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio non sono disponibili.

