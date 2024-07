Previsioni Meteo San Miniato: il bollettino per il weekend 12 – 14 Luglio

MeteoWeb

Durante il fine settimana a San Miniato, si prevedono giornate calde e soleggiate, con temperature in costante aumento e venti leggeri. Le precipitazioni saranno assenti e la copertura nuvolosa varierà leggermente da un giorno all’altro. Sabato e Domenica offriranno condizioni ideali per attività all’aperto, con cieli sereni e solo una leggera presenza di nubi sparse in alcune ore della sera.

Venerdì 12 Luglio

Notte: Durante la notte a San Miniato, il cielo sarà sereno con una temperatura di +21°C e un’umidità del 81%. Il vento soffierà da Sud Est a una velocità di 1km/h.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con temperature in aumento. Alle 08:00 si raggiungeranno i +27,9°C con una brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest a 6,5km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature continueranno a salire. Alle 14:00 si registreranno +32,8°C con una brezza vivace da Ovest a 21km/h.

Sera: La serata sarà all’insegna del sereno con una leggera presenza di nubi sparse verso le 21:00. La temperatura si attesterà intorno ai +22°C con una brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest a 7,3km/h.

Sabato 13 Luglio

Notte: Durante la notte a San Miniato, il cielo presenterà nubi sparse con una temperatura di +20,7°C e un’umidità dell’88%. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 2,8km/h.

Mattina: La mattina inizierà con nubi sparse e una temperatura di +23,3°C alle 06:00. Il vento sarà leggero proveniente da Est a 2,3km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo si schiarirà, e alle 12:00 si raggiungeranno i +32,8°C con una brezza vivace da Ovest a 19,4km/h.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno con temperature in calo. Verso le 20:00 si registreranno +21,7°C con una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest a 7km/h.

Domenica 14 Luglio

Notte: Durante la notte a San Miniato, il cielo sarà sereno con una temperatura di +19,2°C e un’umidità del 73%. Il vento soffierà da Sud a una velocità di 2,4km/h.

Mattina: La mattina si presenterà con nubi sparse e una temperatura di +23°C alle 06:00. Il vento sarà leggero proveniente da Est – Nord Est a 3,7km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno e alle 14:00 si raggiungeranno i +35,3°C con una brezza da Ovest a 15,2km/h.

Sera: La serata sarà all’insegna del sereno con una leggera presenza di nubi sparse verso le 20:00. La temperatura si attesterà intorno ai +23,1°C con una brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest a 5,7km/h.

In conclusione, il fine settimana a San Miniato si preannuncia caldo e soleggiato, con temperature in aumento durante la giornata e venti leggeri. Le precipitazioni sono assenti e la copertura nuvolosa varia leggermente da un giorno all’altro. Sia Sabato che Domenica offriranno condizioni ideali per godersi il tempo all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.