Previsioni Meteo San Severo: il bollettino per la prossima settimana 29 Luglio – 1 Agosto

Le previsioni meteo per San Severo indicano giornate soleggiate con temperature in aumento. Il vento da Nord – Nord Ovest apporterà una piacevole brezza, ma le temperature raggiungeranno picchi intorno ai +36,8°C. Si consiglia di proteggersi dal caldo e di evitare le ore più calde per attività all’aperto. La situazione sarà caratterizzata da cielo sereno e leggere brezze che renderanno più sopportabile il clima.

Lunedì 29 Luglio

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,5°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest con velocità di 7,8km/h.

Mattina: La giornata inizierà con cielo sereno e temperature in aumento, raggiungendo i +33,1°C alle ore 09:00. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità di 24,7km/h.

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere senza nuvole, con temperature che si manterranno intorno ai +33,9°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord con una velocità di 22,6km/h.

Sera: La serata si presenterà con cielo sereno e temperature più miti, attorno ai +25,5°C. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità provenendo da Nord Ovest con 14,7km/h.

Martedì 30 Luglio

Notte: Il cielo resterà sereno con una temperatura di +25,4°C e una brezza tesa proveniente da Nord Ovest con velocità di 35,4km/h.

Mattina: La mattinata inizierà con cielo sereno e temperature che raggiungeranno i +31,6°C alle ore 09:00. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità di 25,6km/h.

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere senza nuvole, con temperature stabili intorno ai +32,8°C. Il vento sarà proveniente da Nord con una velocità di 24km/h.

Sera: La serata si presenterà con cielo sereno e temperature più fresche, attorno ai +24,1°C. Il vento diminuirà la sua intensità provenendo da Nord – Nord Ovest con 4,8km/h.

Mercoledì 31 Luglio

Notte: Il cielo resterà sereno con una temperatura di +23,4°C e una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Ovest con velocità di 7,4km/h.

Mattina: La mattinata inizierà con cielo sereno e temperature che raggiungeranno i +32,4°C alle ore 09:00. Il vento soffierà da Nord con una velocità di 17,4km/h.

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere con poche nuvole nel cielo, con temperature che si manterranno intorno ai +34,5°C. Il vento sarà proveniente da Nord con una velocità di 20,1km/h.

Sera: La serata si presenterà con cielo sereno e temperature più fresche, attorno ai +23,7°C. Il vento diminuirà la sua intensità provenendo da Ovest con 4,1km/h.

Giovedì 1 Agosto

Notte: Il cielo resterà sereno con una temperatura di +23,6°C e una leggera brezza proveniente da Sud Ovest con velocità di 4,2km/h.

Mattina: La mattinata inizierà con cielo sereno e temperature che raggiungeranno i +36,8°C alle ore 09:00. Il vento soffierà da Sud Est con una velocità di 8km/h.

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere senza nuvole, con temperature che si manterranno intorno ai +36,8°C. Il vento sarà proveniente da Sud Est con una velocità di 8,6km/h.

Sera: La serata si presenterà con cielo sereno e temperature più fresche, attorno ai +23,7°C. Il vento sarà leggero provenendo da Ovest con 4,1km/h.

In base alle previsioni meteo, i prossimi giorni a San Severo saranno caratterizzati da cielo sereno e temperature elevate, con una leggera brezza che renderà più gradevole la situazione. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal caldo e di evitare le ore più calde della giornata per attività all’aperto.

