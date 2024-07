Previsioni Meteo Sanremo: il bollettino per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Sanremo prevedono una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno intorno ai +27°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Sud Est con intensità variabile, mentre l’umidità si attesterà intorno al 70%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche tenderanno a peggiorare con l’arrivo di precipitazioni. Si prevede pioggia leggera con una probabilità che aumenterà nel corso delle ore. Le temperature massime si manterranno intorno ai +26°C, con una percezione di fresco dovuta alla pioggia. Il vento cambierà direzione, provenendo da Sud Ovest con raffiche che potranno raggiungere i 9km/h. L’umidità aumenterà fino al 78%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1010hPa.

In serata, le precipitazioni continueranno a interessare la zona, sebbene con una probabilità leggermente inferiore rispetto al pomeriggio. Il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con temperature che si manterranno stabili intorno ai +26°C. Il vento soffierà da Ovest con una velocità che potrà raggiungere i 12km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 79%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sanremo indicano una giornata instabile con precipitazioni che interesseranno principalmente il pomeriggio e la sera. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di munirsi di un ombrello in caso di pioggia. Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo con un ritorno al bel tempo. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni meteo a Sanremo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Sanremo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.9° perc. +26.5° Assenti 4.8 NNO max 4.8 Maestrale 74 % 1011 hPa 3 cielo sereno +25.5° perc. +26° Assenti 6.6 N max 7.7 Tramontana 73 % 1010 hPa 6 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 8.4 NE max 10.4 Grecale 71 % 1011 hPa 9 poche nuvole +27.3° perc. +29.2° prob. 4 % 7.1 SE max 6.8 Scirocco 69 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +26.2° perc. +26.2° 0.19 mm 3.6 SSO max 4.5 Libeccio 76 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +25.9° perc. +26.6° 0.26 mm 6 SO max 6.8 Libeccio 78 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +26.6° perc. +26.6° 0.19 mm 11.1 O max 11.8 Ponente 78 % 1009 hPa 21 poche nuvole +26.1° perc. +26.1° prob. 15 % 9.9 NO max 10.2 Maestrale 77 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 03:37 e tramonta alle ore 03:37

