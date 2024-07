Previsioni Meteo Santa Maria Capua Vetere: il bollettino per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Santa Maria Capua Vetere indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +24°C. Nel corso della mattinata, il sole splenderà alto nel cielo, portando le temperature a salire fino a +34°C verso le ore centrali del giorno.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole, con una copertura nuvolosa che potrebbe aumentare leggermente nel tardo pomeriggio. Le temperature massime saranno di circa +36°C, con una percezione di caldo che potrebbe superare i +35°C. Il vento soffierà principalmente da direzione Est e Sud Est, con intensità variabile tra i 4km/h e i 7km/h.

Nella serata, il cielo si manterrà prevalentemente sereno, con una leggera diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai +27°C. Il vento continuerà a soffiare con lieve intensità da Nord – Nord Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Santa Maria Capua Vetere per Giovedì 25 Luglio indicano una giornata calda e soleggiata, con temperature elevate e vento leggero. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di mantenere un’adeguata idratazione, specialmente nelle ore più calde della giornata. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni per organizzare al meglio le tue attività all’aperto a Santa Maria Capua Vetere.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Santa Maria Capua Vetere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.1° perc. +24.2° prob. 17 % 4.7 NNE max 4.9 Grecale 62 % 1010 hPa 3 cielo sereno +23.1° perc. +23.3° prob. 8 % 5.8 NNE max 6.3 Grecale 68 % 1010 hPa 6 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 5.7 NE max 7.7 Grecale 57 % 1010 hPa 9 cielo sereno +34° perc. +33.1° Assenti 5.8 E max 8.9 Levante 29 % 1009 hPa 12 cielo sereno +36.6° perc. +35.9° Assenti 11.1 SO max 12.5 Libeccio 25 % 1008 hPa 15 poche nuvole +33.1° perc. +33.3° prob. 10 % 16.3 O max 15.7 Ponente 37 % 1008 hPa 18 poche nuvole +30.3° perc. +30.8° prob. 18 % 4.5 NNO max 6.7 Maestrale 46 % 1008 hPa 21 cielo sereno +27.6° perc. +28.3° Assenti 7.1 NNE max 9.2 Grecale 53 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 03:16 e tramonta alle ore 03:16

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.