Previsioni Meteo Santa Maria Capua Vetere: il bollettino per domani lunedì 22 luglio

Le previsioni meteo per Lunedì 22 Luglio a Santa Maria Capua Vetere indicano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino e nel pomeriggio ci si aspetta un cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% intorno alle 7:00. Le temperature saranno elevate, con valori che potranno superare i +34°C tra le 9:00 e le 10:00. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, ma comunque calda.

Durante la sera, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, passando da cielo coperto a nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C, offrendo un po’ di sollievo rispetto alle ore più calde della giornata. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori intorno all’1%.

Nelle prime ore della notte, il cielo sarà nuvoloso con una copertura intorno al 50%, mentre le temperature si attesteranno intorno ai +25°C. Il vento soffierà a velocità moderate, con raffiche leggere provenienti da diverse direzioni.

In base alla situazione attesa per Santa Maria Capua Vetere nei prossimi giorni, si consiglia di prestare attenzione alle elevate temperature previste per Lunedì. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal caldo e idratarsi regolarmente per affrontare al meglio la giornata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 22 Luglio a Santa Maria Capua Vetere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +25.7° perc. +25.7° Assenti 3.9 ENE max 6.2 Grecale 55 % 1009 hPa 3 nubi sparse +25.2° perc. +25.2° Assenti 5.1 ONO max 6.8 Maestrale 55 % 1010 hPa 6 cielo coperto +27.2° perc. +27.7° prob. 1 % 6.4 NNE max 12.8 Grecale 51 % 1010 hPa 9 cielo coperto +34.2° perc. +32.5° Assenti 15.6 ENE max 21 Grecale 23 % 1008 hPa 12 cielo coperto +31.2° perc. +30.6° prob. 5 % 8.2 NO max 12.7 Maestrale 36 % 1009 hPa 15 cielo coperto +34.6° perc. +33.2° prob. 23 % 11.8 E max 22 Levante 24 % 1008 hPa 18 cielo coperto +29.6° perc. +29° prob. 22 % 12 ENE max 19.8 Grecale 38 % 1009 hPa 21 nubi sparse +26° perc. +26° prob. 17 % 1.3 SSE max 6.6 Scirocco 59 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 20:26

