Previsioni Meteo Santa Maria Capua Vetere: il bollettino per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

Le previsioni meteo per Santa Maria Capua Vetere indicano temperature elevate e cieli prevalentemente coperti nei prossimi giorni. Si prevedono possibili precipitazioni leggere durante la giornata di Lunedì 22 Luglio, mentre Martedì 23 Luglio sarà caratterizzato da un caldo intenso, con temperature che raggiungeranno i 37,7°C nel pomeriggio. Si consiglia di indossare abbigliamento leggero per fronteggiare il caldo. Le temperature si manterranno elevate anche nei giorni successivi, con cieli sereni e venti variabili.

Lunedì 22 Luglio

Notte

Durante la notte a Santa Maria Capua Vetere, cielo coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si manterranno intorno ai 26,6°C con una leggera brezza proveniente dall’Est – Nord Est a 5,5km/h. L’umidità sarà del 53% e la pressione atmosferica di 1009hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo coperto al 100% con temperature che raggiungeranno i 29,1°C. Il vento soffierà dal Nord – Nord Est a una velocità di 6,7km/h, con raffiche leggere di 8,1km/h. L’umidità sarà del 47% e la pressione atmosferica di 1009hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100% con possibili precipitazioni leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai 30,7°C con venti provenienti dal Nord Est a una velocità di 8,9km/h. L’umidità sarà del 40% e la pressione atmosferica di 1009hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà ancora coperto al 100% con temperature che scenderanno a 24,7°C. Il vento soffierà dall’Nord – Nord Est a 9,9km/h, con un’umidità del 55% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Martedì 23 Luglio

Notte

Durante la notte a Santa Maria Capua Vetere, il cielo sarà sereno al 0% di copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai 23,1°C con una leggera brezza proveniente dal Nord a 6,2km/h. L’umidità sarà del 57% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno al 0% con temperature che raggiungeranno i 30,4°C. Il vento soffierà dal Nord – Nord Est a una velocità di 3,8km/h, con un’umidità del 37% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno al 0% con temperature che si alzeranno fino a 37,7°C. Il vento sarà proveniente dal Sud Ovest a una velocità di 13,2km/h, con un’umidità del 21% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà ancora sereno al 0% con temperature che scenderanno a 27,6°C. Il vento soffierà dal Sud Ovest a 2,8km/h, con un’umidità del 59% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mercoledì 24 Luglio

Notte

Durante la notte a Santa Maria Capua Vetere, il cielo sarà sereno al 0% di copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai 26,5°C con una leggera brezza proveniente dall’Est a 1,7km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno al 0% con temperature che raggiungeranno i 30,4°C. Il vento soffierà dal Sud – Sud Ovest a una velocità di 4,5km/h, con un’umidità del 50% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno al 0% con temperature che si alzeranno fino a 34,9°C. Il vento sarà proveniente dal Sud Ovest a una velocità di 21km/h, con un’umidità del 22% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà ancora sereno al 0% con temperature che scenderanno a 27,9°C. Il vento soffierà dall’Ovest a 6,7km/h, con un’umidità del 57% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Giovedì 25 Luglio

Notte

Durante la notte a Santa Maria Capua Vetere, il cielo sarà sereno al 0% di copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai 24,6°C con una leggera brezza proveniente dal Nord – Nord Ovest a 3,2km/h. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica di 1009hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno al 0% con temperature che raggiungeranno i 29,9°C. Il vento soffierà dall’Est – Nord Est a una velocità di 4,5km/h, con un’umidità del 47% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno al 0% con temperature che si alzeranno fino a 34,8°C. Il vento sarà proveniente dal Sud Ovest a una velocità di 19,6km/h, con un’umidità del 37% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà ancora sereno al 0% con temperature che scenderanno a 25,9°C. Il vento soffierà dall’Ovest – Nord Ovest a 5,6km/h, con un’umidità del 71% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

In base alle previsioni meteo, i prossimi giorni a Santa Maria Capua Vetere saranno caratterizzati da temperature elevate e cieli prevalentemente coperti. Si consiglia di prestare attenzione alle possibili precipitazioni nel corso della giornata di Lunedì 22 Luglio e di indossare abbigliamento leggero per fronteggiare il caldo intenso previsto per Martedì 23 Luglio. Buona giornata!

