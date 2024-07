Previsioni Meteo Sant’Agata Feltria: tutti i dettagli per domani giovedì 11 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Sant’Agata Feltria promettono una giornata all’insegna del bel tempo e delle temperature estive.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. Il vento soffierà leggero da Sud Ovest con raffiche che potranno arrivare fino a 7,8km/h.

Al sorgere del sole, il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a salire, con valori che raggiungeranno i 30°C durante la mattina. Il vento sarà debole proveniente da Nord Est.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature massime toccheranno i 33°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo sempre da Nord, con raffiche fino a 14km/h.

Anche in serata le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature intorno ai 22°C. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità più contenuta rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sant’Agata Feltria per Giovedì 11 Luglio indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di mantenere un’adeguata idratazione. Per i prossimi giorni, le condizioni meteorologiche dovrebbero rimanere stabili, con temperature che si manterranno su valori simili e cielo generalmente sereno.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Luglio a Sant’Agata Feltria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.8° perc. +20.3° Assenti 8.5 SO max 7.8 Libeccio 55 % 1016 hPa 3 cielo sereno +19.6° perc. +18.9° Assenti 7.1 SO max 6.6 Libeccio 48 % 1016 hPa 6 cielo sereno +24.1° perc. +23.8° Assenti 2.4 OSO max 2.1 Libeccio 45 % 1017 hPa 9 cielo sereno +30° perc. +29.3° Assenti 1.7 NE max 4.1 Grecale 37 % 1016 hPa 12 cielo sereno +33.3° perc. +31.9° Assenti 1.7 NNE max 12 Grecale 27 % 1015 hPa 15 cielo sereno +32.1° perc. +31° Assenti 1.8 NNE max 11.3 Grecale 31 % 1014 hPa 18 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 4.7 NE max 5.7 Grecale 55 % 1014 hPa 21 cielo sereno +22.2° perc. +22.2° Assenti 4.3 SSO max 4.4 Libeccio 66 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:41 e tramonta alle ore 20:51

