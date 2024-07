Previsioni Meteo Sant’Antimo: il bollettino per domani lunedì 15 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 15 Luglio a Sant’Antimo indicano condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che si attestano intorno allo 0-5%. Le temperature massime saranno elevate, con punte che raggiungeranno i 34,8°C nel corso della mattinata. La percezione della temperatura sarà leggermente più alta rispetto ai valori reali, con un picco di 34,7°C. Il vento soffierà principalmente da direzione Sud Ovest con intensità variabile durante la giornata, con raffiche che potranno raggiungere i 10,6km/h. L’umidità relativa si manterrà intorno al 32-41% mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1011-1012hPa.

Per quanto riguarda le previsioni del tempo a Sant’Antimo, la situazione rimarrà costante anche nei prossimi giorni. Martedì e Mercoledì sono attesi cieli sereni, con temperature massime che si manterranno intorno ai 34-35°C e venti leggeri provenienti prevalentemente da Sud Ovest. L’umidità relativa potrebbe aumentare leggermente, ma non sono previste variazioni significative nelle condizioni meteorologiche.

In conclusione, Lunedì 15 Luglio a Sant’Antimo sarà caratterizzato da una giornata soleggiata e calda, ideale per chi ama il caldo estivo. Le temperature elevate e la bassa copertura nuvolosa renderanno l’atmosfera piacevole per trascorrere del tempo all’aperto. Resta comunque consigliabile proteggersi adeguatamente dai raggi solari e idratarsi frequentemente, date le condizioni climatiche previste.

Tutti i dati meteo di Lunedì 15 Luglio a Sant’Antimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.7° perc. +25.9° Assenti 4.5 N max 5.2 Tramontana 59 % 1012 hPa 3 cielo sereno +25.1° perc. +25° Assenti 3.4 N max 4 Tramontana 54 % 1011 hPa 6 cielo sereno +28° perc. +27.9° Assenti 3.1 ENE max 4.2 Grecale 43 % 1012 hPa 9 cielo sereno +33.2° perc. +32.6° Assenti 8 SSO max 5.4 Libeccio 32 % 1012 hPa 12 cielo sereno +34.4° perc. +34.5° Assenti 19 OSO max 14.8 Libeccio 33 % 1011 hPa 15 cielo sereno +32.8° perc. +32.8° Assenti 16.6 O max 17.9 Ponente 37 % 1011 hPa 18 cielo sereno +29.6° perc. +30° Assenti 9.5 O max 12.4 Ponente 46 % 1011 hPa 21 cielo sereno +27.2° perc. +28.3° Assenti 6.6 O max 8 Ponente 59 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:46 e tramonta alle ore 20:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.