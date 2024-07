Previsioni Meteo Sant’Antimo: il bollettino per domani mercoledì 31 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 31 Luglio a Sant’Antimo si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le prime ore della giornata saranno contraddistinte da un cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai +28°C. La brezza leggera proveniente dal Nord Est contribuirà a mantenere una piacevole sensazione di fresco, con un’umidità al 30% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà per lo più sereno con una leggera copertura nuvolosa, che non dovrebbe tuttavia compromettere il bel tempo. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +34°C intorno alle 11:00. Il vento proveniente da diverse direzioni, tra Sud Est e Sud Ovest, soffierà a una velocità compresa tra i 4,5km/h e i 14,9km/h, mantenendo comunque condizioni di ventilazione ottimali.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +34,8°C intorno alle 12:00, con una sensazione di caldo che potrebbe essere attenuata dalla brezza proveniente da Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 25% e la pressione atmosferica intorno ai 1012hPa.

In serata, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con un cielo sereno e temperature che si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i +27°C intorno alle 23:00. Il vento proveniente da Ovest – Nord Ovest soffierà a una velocità di circa 4,1km/h, mantenendo un’umidità intorno al 62%.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 31 Luglio a Sant’Antimo indicano una giornata caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate, con temperature elevate durante il giorno e un lieve calo in serata. Le condizioni atmosferiche si prevedono ottimali per svolgere attività all’aperto e godersi una piacevole giornata estiva.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 31 Luglio a Sant’Antimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +28.1° perc. +27° Assenti 9 NE max 14.9 Grecale 27 % 1013 hPa 3 cielo sereno +26.7° perc. +26.2° Assenti 5.4 NE max 9 Grecale 30 % 1013 hPa 6 cielo sereno +28.5° perc. +27.3° Assenti 5.6 NE max 8.6 Grecale 26 % 1013 hPa 9 poche nuvole +33.6° perc. +31.6° Assenti 5.5 S max 5.2 Ostro 21 % 1013 hPa 12 cielo sereno +34.8° perc. +33.5° Assenti 17.9 SO max 12.9 Libeccio 25 % 1012 hPa 15 cielo sereno +33° perc. +33.6° Assenti 16.6 OSO max 15.8 Libeccio 39 % 1011 hPa 18 cielo sereno +30.3° perc. +31.5° Assenti 7.4 O max 6.9 Ponente 50 % 1011 hPa 21 cielo sereno +28.3° perc. +29.8° Assenti 4.9 ONO max 5.1 Maestrale 59 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:01 e tramonta alle ore 20:17

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.