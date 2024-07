Previsioni Meteo Sant’Antimo: tutti i dettagli per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Sant’Antimo prevedono condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 34,4°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si attesterà sui 24,3°C durante la notte.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si manterrà intorno ai 25°C. La brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est porterà una sensazione di fresco.

Al mattino, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire, con valori che si aggireranno intorno ai 26-28°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Est sarà ancora presente, ma non influenzerà particolarmente le condizioni climatiche.

Nel pomeriggio, il sole splenderà alto nel cielo e le temperature aumenteranno fino a superare i 30°C. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest si intensificherà leggermente, portando una brezza che potrà essere apprezzata nelle ore più calde della giornata.

In serata, il cielo rimarrà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 28-29°C e il vento proveniente da Nord Ovest sarà ancora presente, ma non influenzerà in modo significativo le condizioni meteorologiche.

In conclusione, le previsioni meteo per Sant’Antimo per Giovedì 25 Luglio indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Le condizioni rimarranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si consiglia di prestare attenzione all’esposizione al sole e di mantenere un adeguato livello di idratazione per affrontare al meglio le giornate calde in arrivo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Sant’Antimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.4° perc. +25.6° prob. 10 % 4.6 N max 5.1 Tramontana 59 % 1010 hPa 3 cielo sereno +24.5° perc. +24.6° prob. 8 % 5.8 NNE max 6.8 Grecale 62 % 1009 hPa 6 cielo sereno +26.7° perc. +27.4° Assenti 5.8 NNE max 7.9 Grecale 54 % 1010 hPa 9 cielo sereno +32.3° perc. +31.9° Assenti 2.1 E max 9.4 Levante 35 % 1009 hPa 12 cielo sereno +34.1° perc. +34.2° Assenti 16.3 OSO max 14.4 Libeccio 34 % 1008 hPa 15 cielo sereno +32° perc. +33.2° prob. 6 % 21.3 O max 19.6 Ponente 45 % 1008 hPa 18 cielo sereno +30.9° perc. +31.6° prob. 14 % 8.7 NO max 8.9 Maestrale 45 % 1008 hPa 21 cielo sereno +28.6° perc. +29.5° Assenti 8 N max 10.9 Tramontana 54 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 03:16 e tramonta alle ore 03:16

