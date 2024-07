Previsioni Meteo Santeramo in Colle: tutti i dettagli per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 14 Luglio a Santeramo in Colle indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con temperature in aumento, mentre nel pomeriggio sono attese nubi sparse che potrebbero coprire parzialmente il cielo.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una temperatura che raggiungerà i 34,8°C alle ore 09:00. La percezione della temperatura sarà di 32,9°C con una leggera brezza proveniente dall’Est – Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 21% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, sono previste nubi sparse che aumenteranno la copertura nuvolosa al 53% con una temperatura di 36,5°C. La percezione della temperatura sarà di 35°C con venti provenienti dall’Est – Nord Est a 14,8km/h. L’umidità salirà al 21% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Nel tardo pomeriggio e in serata, le nubi sparse continueranno a interessare la zona con una copertura nuvolosa che potrà arrivare al 76% alle ore 16:00. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai 32,6°C e una percezione di 31,6°C. I venti saranno moderati provenienti sempre dal Nord Est con raffiche fino a 14,1km/h. L’umidità aumenterà al 31% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

In conclusione, Domenica 14 Luglio a Santeramo in Colle si prevede una giornata calda e con un aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature e mantenere un’adeguata idratazione. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo stabili con temperature elevate e possibili nubi sparse nel pomeriggio.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Luglio a Santeramo in Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 7 O max 8.4 Ponente 44 % 1010 hPa 3 cielo sereno +25.8° perc. +25.5° Assenti 7.2 NNE max 8 Grecale 44 % 1010 hPa 6 cielo sereno +30° perc. +28.9° Assenti 6.7 NE max 9.1 Grecale 32 % 1011 hPa 9 cielo sereno +34.8° perc. +32.9° Assenti 6.9 ENE max 7.5 Grecale 21 % 1011 hPa 12 cielo sereno +37.1° perc. +35.5° Assenti 10.9 ESE max 14.2 Scirocco 20 % 1009 hPa 15 nubi sparse +33.6° perc. +32.4° Assenti 16.3 NE max 17 Grecale 28 % 1010 hPa 18 nubi sparse +29.9° perc. +29.2° Assenti 11.6 NNE max 16.3 Grecale 37 % 1011 hPa 21 cielo sereno +27.1° perc. +27.1° Assenti 10.4 NNO max 14.2 Maestrale 44 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:36 e tramonta alle ore 20:21

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.