Previsioni Meteo Santeramo in Colle: tutti i dettagli per domani sabato 20 luglio

Sabato 20 Luglio a Santeramo in Colle si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno nelle prime ore del mattino e nubi sparse nel pomeriggio e in serata. Le temperature saranno in aumento durante la mattina, raggiungendo valori elevati nel primo pomeriggio per poi diminuire leggermente verso sera.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una temperatura che partirà da +28,7°C alle 06:00 per arrivare a +36,2°C alle 11:00. La velocità del vento sarà leggera, con direzione variabile da Nord a Sud Est. L’umidità si attesterà intorno al 21% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

Nel pomeriggio, le nubi sparse inizieranno a comparire, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 55% alle 15:00. Le temperature caleranno leggermente, con un massimo di +35,2°C alle 13:00. Il vento soffierà da Est – Nord Est con una velocità intorno ai 13,4km/h. L’umidità aumenterà al 32% e la pressione atmosferica si manterrà a 1008hPa.

In serata, le nubi sparse continueranno a essere presenti con una copertura nuvolosa che arriverà all’84% alle 19:00. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,5°C alle 21:00. Il vento sarà moderato proveniente da Nord Est con raffiche fino a 10,2km/h. L’umidità aumenterà al 38% e la pressione atmosferica si alzerà a 1009hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 20 Luglio a Santeramo in Colle indicano una giornata con cielo sereno al mattino, nubi sparse nel pomeriggio e in serata, temperature elevate durante la mattina e in calo verso sera. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche durante la giornata e di adattarsi di conseguenza.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Luglio a Santeramo in Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.4° perc. +25.1° Assenti 3.2 NNO max 3.6 Maestrale 45 % 1011 hPa 4 cielo sereno +24.6° perc. +24.4° Assenti 4.4 NNO max 4.8 Maestrale 47 % 1011 hPa 7 cielo sereno +30.7° perc. +29.6° Assenti 0.9 OSO max 3 Libeccio 32 % 1010 hPa 10 cielo sereno +35.2° perc. +33.7° Assenti 5.3 SSE max 10.7 Scirocco 23 % 1009 hPa 13 cielo sereno +35.2° perc. +33.9° Assenti 11.8 E max 14.9 Levante 24 % 1008 hPa 16 nubi sparse +32° perc. +30.8° Assenti 7.3 E max 10.3 Levante 30 % 1008 hPa 19 nubi sparse +28.5° perc. +28° Assenti 8.1 NE max 10.2 Grecale 38 % 1009 hPa 22 poche nuvole +24.8° perc. +24.9° Assenti 9.1 NNE max 13.6 Grecale 60 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:41 e tramonta alle ore 20:17

