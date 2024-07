Previsioni Meteo Santeramo in Colle: tutti i dettagli per domani sabato 27 luglio

MeteoWeb

Sabato 27 Luglio a Santeramo in Colle si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e assenza di nuvole. Le temperature saranno elevate, con valori che raggiungeranno i +33,3°C nel primo pomeriggio. Il vento soffierà prevalentemente da nord, con intensità variabile tra i 10,3km/h e i 19,7km/h. L’umidità si manterrà intorno al 20-30%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1015hPa.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in rapida ascesa, con valori che potranno superare i +30°C già dalle prime ore del giorno. Il vento sarà moderato, proveniente da nord.

Nnel pomeriggio le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature che raggiungeranno il picco massimo nel primo pomeriggio. Il vento potrà aumentare leggermente di intensità, ma senza particolari variazioni nella direzione.

In serata il clima si manterrà piacevolmente caldo, con temperature che scenderanno gradualmente ma rimarranno comunque miti. Il vento tenderà a calmarsi, mantenendo comunque una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 27 Luglio a Santeramo in Colle indicano una giornata estiva con condizioni di bel tempo e temperature elevate. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di mantenere un’adeguata idratazione. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno su valori estivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 27 Luglio a Santeramo in Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.4° perc. +20.6° Assenti 9.6 NNO max 10.9 Maestrale 39 % 1014 hPa 4 cielo sereno +21.1° perc. +20.2° Assenti 9 NNO max 9.4 Maestrale 34 % 1015 hPa 7 cielo sereno +28.3° perc. +27° Assenti 11.6 N max 14.2 Tramontana 23 % 1015 hPa 10 cielo sereno +32.3° perc. +30.3° Assenti 16.5 NNE max 14.4 Grecale 20 % 1015 hPa 13 cielo sereno +33.3° perc. +31.3° Assenti 19.7 NNE max 14.9 Grecale 20 % 1015 hPa 16 cielo sereno +32.2° perc. +30.2° Assenti 16.5 NNE max 14.9 Grecale 21 % 1015 hPa 19 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 4.5 ENE max 5.1 Grecale 33 % 1016 hPa 22 cielo sereno +25.1° perc. +24.6° Assenti 3.1 NO max 3.6 Maestrale 36 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 20:10

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.