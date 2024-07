Previsioni Meteo Santeramo in Colle: tutti i dettagli per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Santeramo in Colle indicano un inizio settimana con temperature elevate e possibilità di precipitazioni nel pomeriggio di Lunedì. Martedì e Mercoledì saranno caratterizzati da condizioni di bel tempo con cieli sereni. Giovedì, invece, si avrà un aumento della copertura nuvolosa con temperature in lieve diminuzione. Le temperature oscilleranno tra i 22,5°C e i 32,4°C, con venti variabili che potranno raggiungere i 45,1km/h. L’umidità si manterrà intorno al 39-65%, con pressione atmosferica attorno ai 1010-1011hPa.

Lunedì 22 Luglio

Nella notte a Santeramo in Colle, cielo sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature si manterranno intorno ai 24,3°C, percepite alla stessa temperatura. Il vento soffierà a 2,2km/h provenendo da Nord Ovest. Le condizioni rimarranno stabili con umidità al 64% e pressione atmosferica a 1011hPa.

Al mattino, il sole continuerà a splendere con poche nuvole (6% di copertura). Le temperature saliranno fino a 26,2°C, con una percezione termica di 26,2°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 2,4km/h, proveniente da Est – Sud Est. L’umidità si attesterà al 56% mentre la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche cambieranno con l’arrivo di nubi sparse coprendo il cielo per il 53%. Le temperature saliranno fino a 30,3°C, percepite come 29,9°C. Il vento aumenterà leggermente raggiungendo i 9km/h da Sud Est. L’umidità salirà al 39% mentre la pressione atmosferica scenderà a 1010hPa.

In serata, le nubi rimarranno sparse con una copertura del 67%. Le temperature si manterranno intorno ai 32,4°C, percepite come 31,5°C. Il vento soffierà a 10,2km/h provenendo da Sud – Sud Est. L’intensità delle precipitazioni sarà assente, con umidità al 31% e pressione atmosferica a 1010hPa.

Martedì 23 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 100% con temperature stabili intorno ai 23,2°C, percepite alla stessa temperatura. Il vento soffierà a 22,5km/h provenendo da Nord. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 45,1km/h. L’umidità sarà al 61% con pressione atmosferica a 1011hPa.

Al mattino, il cielo si presenterà con nubi sparse coprendo il 57% della volta celeste. Le temperature si manterranno intorno ai 22,5°C, percepite alla stessa temperatura. Il vento soffierà a 18,4km/h provenendo da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà al 65% con pressione atmosferica a 1010hPa.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno lasciando spazio a poche nuvole con una copertura del 23%. Le temperature saliranno fino a 28,2°C, percepite come 28,4°C. Il vento aumenterà a 6,1km/h provenendo da Est – Sud Est. L’umidità si attesterà al 47% mentre la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

In serata, il cielo si presenterà sereno al 0% di copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai 30,3°C, percepite come 29,9°C. Il vento soffierà a 9km/h provenendo da Sud Est. L’intensità delle precipitazioni sarà assente, con umidità al 39% e pressione atmosferica a 1010hPa.

Mercoledì 24 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno al 0% di copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai 24,4°C, percepite alla stessa temperatura. Il vento soffierà a 13,6km/h provenendo da Nord Ovest. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 29,7km/h. L’umidità sarà al 51% con pressione atmosferica a 1010hPa.

Al mattino, il cielo si presenterà sereno al 0% di copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai 24,2°C, percepite come 24°C. Il vento soffierà a 15km/h provenendo da Nord Ovest. L’umidità sarà al 47% con pressione atmosferica a 1010hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche saranno stabili con un cielo sereno al 0% di copertura nuvolosa. Le temperature saliranno fino a 31,9°C, percepite come 30,9°C. Il vento sarà moderato, attorno ai 24,4km/h, proveniente da Nord. L’umidità si attesterà al 29% mentre la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

In serata, il cielo si presenterà sereno al 0% di copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai 32,1°C, percepite come 30,9°C. Il vento soffierà a 24,3km/h provenendo da Nord. L’intensità delle precipitazioni sarà assente, con umidità al 27% e pressione atmosferica a 1010hPa.

Giovedì 25 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 84% con temperature stabili intorno ai 22,7°C, percepite alla stessa temperatura. Il vento soffierà a 14,8km/h provenendo da Nord – Nord Ovest. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 32,4km/h. L’umidità sarà al 64% con pressione atmosferica a 1009hPa.

Al mattino, il cielo si presenterà con nubi sparse coprendo il 51% della volta celeste. Le temperature si manterranno intorno ai 22,5°C, percepite alla stessa temperatura. Il vento soffierà a 15km/h provenendo da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà al 65% con pressione atmosferica a 1009hPa.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno lasciando spazio a nubi sparse con una copertura del 28%. Le temperature saliranno fino a 26,1°C, percepite come 26,1°C. Il vento soffierà a 18,3km/h provenendo da Nord – Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 53% mentre la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

In serata, il cielo si presenterà sereno al 4% di copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai 27,4°C, percepite come 27,6°C. Il vento soffierà a 19,8km/h provenendo da Nord. L’intensità delle precipitazioni sarà assente, con umidità al 47% e pressione atmosferica a 1009hPa.

