Previsioni Meteo Sarno: il bollettino per domani mercoledì 17 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 17 Luglio a Sarno si prevede una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno durante la mattina e il pomeriggio. Le temperature saranno elevate, con valori che raggiungeranno i +34,8°C nel primo pomeriggio. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente verso sera, con la comparsa di nubi sparse che potrebbero portare ad un calo delle temperature.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con poche nuvole, e le temperature si manterranno intorno ai +27,4°C. Il vento soffierà a velocità leggera, con raffiche di bava di vento, proveniente prevalentemente da direzione Sud.

Le condizioni di umidità si manterranno intorno al 60-70%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1013-1016hPa.

In base alle previsioni meteo, si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature durante il giorno e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Le condizioni meteorologiche per i prossimi giorni a Sarno dovrebbero rimanere stabili, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Luglio a Sarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 1.4 O max 2.2 Ponente 62 % 1013 hPa 3 cielo sereno +25.5° perc. +25.8° Assenti 2.8 ESE max 2.9 Scirocco 66 % 1013 hPa 6 cielo sereno +28.8° perc. +29.3° Assenti 3.9 S max 4.2 Ostro 49 % 1014 hPa 9 cielo sereno +33.9° perc. +33.9° Assenti 7.7 SSO max 5.5 Libeccio 34 % 1014 hPa 12 cielo sereno +34.8° perc. +36.4° Assenti 12.3 SO max 9.9 Libeccio 38 % 1014 hPa 15 cielo sereno +33.4° perc. +35.2° Assenti 9.9 SO max 7.9 Libeccio 43 % 1014 hPa 18 cielo sereno +30.2° perc. +32° Assenti 4.8 SSO max 4.9 Libeccio 54 % 1014 hPa 21 nubi sparse +28° perc. +29.9° Assenti 1.8 SSO max 3.1 Libeccio 64 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 20:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.