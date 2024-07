Previsioni Meteo Saronno: il bollettino per domani martedì 30 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 30 Luglio a Saronno prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto da nubi sparse con una probabilità di piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est. L’umidità sarà alta, intorno all’85% con una pressione atmosferica di 1019hPa.

Nel corso della mattinata, le nubi si diraderanno leggermente, ma la copertura nuvolosa rimarrà intorno al 70%. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i +27°C con una percezione di caldo più elevata, intorno ai +29°C. Il vento sarà debole proveniente da Sud Ovest con raffiche leggere. L’umidità si attesterà intorno al 63% con una pressione atmosferica costante a 1018hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nubi, lasciando spazio a un bel sole. Le temperature massime saranno di circa +32°C con una percezione di caldo che potrà superare i +33°C. Il vento sarà sempre leggero proveniente da Sud, con condizioni di vento assenti. L’umidità si manterrà intorno al 48% con una pressione atmosferica stabile a 1016hPa.

In serata, il cielo sarà sereno con poche nuvole sparse. Le temperature caleranno gradualmente fino a raggiungere i +25°C con una percezione di fresco intorno ai +26°C. Il vento sarà debole proveniente da Nord Est. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 77% con una pressione atmosferica che si attesterà sui 1016hPa.

In conclusione, Martedì 30 Luglio a Saronno si prevede una giornata con condizioni meteo variabili, caratterizzata da piogge leggere al mattino, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature massime saranno elevate, con un picco di caldo nel pomeriggio, mentre le minime si attesteranno nella fascia serale. L’umidità rimarrà costantemente alta, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni a Saronno per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 30 Luglio a Saronno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +23.7° perc. +24.4° 0.19 mm 5.4 ENE max 9.8 Grecale 85 % 1019 hPa 3 pioggia leggera +23° perc. +23.7° 0.15 mm 3.6 NNE max 4.5 Grecale 89 % 1018 hPa 6 nubi sparse +23.8° perc. +24.5° prob. 8 % 2.8 NO max 4.5 Maestrale 87 % 1018 hPa 9 nubi sparse +27.8° perc. +29.5° Assenti 4.1 SO max 3.2 Libeccio 63 % 1018 hPa 12 nubi sparse +31.4° perc. +33° Assenti 7.2 S max 5.1 Ostro 49 % 1016 hPa 15 poche nuvole +31.9° perc. +33.5° prob. 1 % 8.1 S max 5.9 Ostro 47 % 1015 hPa 18 poche nuvole +28.6° perc. +30.8° prob. 18 % 5.8 SSO max 9.9 Libeccio 63 % 1014 hPa 21 nubi sparse +25.7° perc. +26.2° prob. 19 % 1 ENE max 2.3 Grecale 74 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 20:51

